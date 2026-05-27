Los 7 jugadores de River que fueron silbados por el Monumental antes de enfrentar a Blooming

Pocos días después de la final, los hinchas del Millonario reprobaron a varios futbolistas cuando los nombró la voz del estadio. Mirá el video.

En una noche tensa luego de la caída ante Belgrano, los hinchas de River se hicieron presentes en el Monumental para ver el encuentro ante Blooming, el último del semestre. Allí, los fanáticos tuvieron la posibilidad de expresar su descontento por lo sucedido, sobre todo con algunos nombres puntuales.

La voz del estadio fue la primera oportunidad para que los hinchas se manifestaran. Poco más de media hora antes del pitazo inicial, se escucharon nombres y apellidos de quienes firmaron planilla en el equipo de Eduardo Coudet y el foco estuvo claro.

Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Giuliano Galoppo, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Maximiliano Salas y Ian Subiabre fueron duramente castigados. Al ser mencionados, la postura del Monumental fue de silbarlos, incluso a algunos por primera vez.

En contraparte, jugadores como Santiago Beltrán, Tomás Galván, Franco Armani, Fausto Vera y los demás juveniles que integraron la nómina fueron aprobados con aplausos.

Los jugadores más silbados en la previa del partido ⚠️🔊 pic.twitter.com/1OhBlSGrYG — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 28, 2026

La formación de River para enfrentar a Blooming

El Millonario forma con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva; Juan Cruz Meza; Tomás Galván, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

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¿Qué necesita River para avanzar a octavos?

El Millonario precisa empatar o ganarle a Blooming para asegurarse la primera posición y saltar hasta los octavos de final. Además, lo puede conseguir si Carabobo no derrota a Bragantino, independientemente del resultado en Núñez.

En caso de catástrofe, con derrota ante los bolivianos y victoria de los venezolanos, los de Coudet tienen asegurado su lugar en los Playoffs.