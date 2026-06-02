River pretende vender a Lautaro Rivero por 10 millones de dólares

Stefano Di Carlo confirmó que el Millonario se desprenderá de 15 futbolistas y el marcador central zurdo será uno de ellos.

Se vienen cambios importantes en River. Stefano Di Carlo confirmó que, junto a Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet, trabajan para reducir al plantel. Se vienen 15 bajas, entre futbolistas que no rindieron, otros que no estuvieron a la altura y tuvieron varias oportunidades y también los que saldrán a préstamo a sumar minutos. Lautaro Rivero es uno de los jugadores que se marcharán en el próximo mercado de pases.

El marcador central zurdo que regresó al Millonario tras un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero no tuvo un buen año en líneas generales y se marchará. En River saben que hay dos futbolistas que se venderán para hacer caja, Rivero es uno de ellos y Subiabre es el otro.

Según Germán García Grova, en River aspiran a vender a Lautaro Rivero por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Medios italianos lo ubicaron en el radar de Roma, uno de los clubes más importantes de la Serie A. Cabe destacar que si bien no tuvo un buen año en el Millonario, el central fue considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Una final para el olvido y cuestionamiento de los hinchas

River enfrentó a Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura y Lautaro Rivero quedó marcado por haber cometido un penal y cerrado mal en la jugada del 3 a 2. Esa situación hizo que, días más tarde cuando el Millonario recibió a Blooming por la Copa Sudamericana, los hinchas lo abuchearon cuando la voz del estadio mencionó las formaciones de los equipos.

Lautaro Rivero ante Belgrano. (Foto: Getty).

Los 15 jugadores que se irían de River

Lautaro Rivero

Ian Subiabre

Maximiliano Salas

Santiago Lencina

Ezequiel Centurión

Kevin Castaño

Giuliano Galoppo

Germán Pezzella

Paulo Díaz

Fabricio Bustos

Facundo Colidio

Maximiliano Salas

Franco Armani

Juanfer Quintero

Matías Galarza Fonda

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