River hoy: formación vs. Estudiantes RC, la decisión del club con Salas y el ex que habló maravillas

Todas las novedades del Millonario de este viernes 9 de octubre, el día previo a enfrentar al conjunto cordobés en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 9 de octubre de 2026, a un día de recibir en el Estadio Monumental a Estudiantes de Río Cuarto. La formación que pondría Leonardo Ponzio desde el arranque, la decisión del club con Maximiliano Salas tras confirmarse su grave lesión, las emotivas palabras de Sebastián Boselli al recordar sus ciclos en Núñez y se habilitaron más entradas para ver al equipo en Junín ante Sarmiento.

La formación de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

Luego de varios días sin competir de manera oficial, River volverá a la actividad ante Estudiantes de Río Cuarto. Los de Leonardo Ponzio recibirán en el Estadio Monumental al elenco cordobés el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 21.30 horas en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.

De cara al choque ante los cordobeses, Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno, a quien nunca pudo utilizar desde que asumió como DT, y también podrá decir presente Tobías Andrada, que en el último partido antes del parate por la fecha FIFA se había lesionado.

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, River saldría a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

La decisión de River con Maxi Salas tras su grave lesión

Maxi Salas atraviesa un duro momento en su carrera tras haber sufrido la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda con la camiseta de Independiente Rivadavia. A préstamo desde River Plate, el delantero deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que volverá al Millonario.

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Su cesión con el club mendocino tiene vigencia hasta julio de 2027, pero ahora la cirugía, el 13 de octubre, correrá por parte de la institución de Núñez. Posteriormente, regresará a Independiente Rivadavia para seguir allí con el resto de su recuperación.

Esta grave lesión lo marginará de las canchas por entre 9 y 12 meses. Cabe recordar que la Lepra tiene una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de su pase.

Maximiliano Salas sufrió una grave lesión. (Foto: Getty).

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Boselli habló maravillas de River

A mediados de 2023 se disputó el Mundial Sub 20 en Argentina. Uruguay fue el campeón y una de sus grandes figuras fue Sebastián Boselli, que por entonces se desempeñaba en Defensor Sporting. River insistió durante y semanas y terminó desembolsando más de 4 millones de dólares por el 70% del pase.

Si bien sumó minutos, el central uruguayo nunca se estableció como titular, inclusive queda en la memoria del hincha algunos partidos en los que jugó de lateral por derecha en un muy buen nivel, pero no mucho más. Con el regreso de Gallardo al club, Boselli perdió terreno y se marchó a Estudiantes, donde tuvo grandes rendimientos.

Las muy buenas actuaciones en el Pincha hicieron que River lo repesque a mediados de 2025, pero sus rendimientos no estuvieron a la altura y apenas sumó un puñado de partidos antes de marcharse definitivamente a comienzos de 2026 cuando se fue a Getafe, primero a préstamo y seis meses más tarde se ejecutó la opción de compra.

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En diálogo con Diego Korol para DSports, Sebastián Boselli recordó su paso por el Millonario: “Fue muy lindo, yo lo recuerdo muy bien. Creo que tuve una etapa buena y otra no tan buena. Es un club al que le tengo un cariño enorme, que le agradezco mucho, que me hizo crecer y que, si no fuera por ellos hoy no sería ni el jugador ni la persona que soy“.

“ES UN CLUB QUE ME HIZO CRECER MUCHO”



Sebastián Boselli, sobre su paso por River. El defensor uruguayo estuvo en el club entre 2023 y 2025.



🎙️ @diegokorol10 en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/sosre0gaaD — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 8, 2026

Sarmiento puso más entradas a la venta para los hinchas de River

River informó: “Luego de que se agotaran las primeras 3000 entradas disponibles, APREVIDE habilitó nuevas localidades para los hinchas de River que quieran presenciar el partido del miércoles 14/10 en el Estadio Eva Perón. La venta será exclusiva para Socios y Somos River y está habilitada desde el jueves a las 17 a través de River ID“.

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Estadio Eva Perón. (Foto: Getty).

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