River hoy: formación vs. Flamengo, mal recibimiento al representante de Correa en México y último intento por Deossa

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles primero de julio.

River continúa con los trabajos de su pretemporada en Alicante, España, que tiene en el horizonte un primer partido amistoso de preparación ante Flamengo el próximo viernes 3 de julio en Portugal. Eduardo Coudet ya comenzó a diagramar la formación para afrontar dicho encuentro.

Mientras tanto, Lucas Beltrán y Giovanni González se sumaron como nuevos refuerzos, pero la dirigencia sigue abocada en más de una negociación, con Ángel Correa y Nelson Deossa como parte de la agenda del día.

Posible XI de River vs. Flamengo

Según los últimos ensayos dispuestos por Coudet en Alicante, con un grupo reducido de futbolistas, River podría iniciaría el amistoso ante Flamengo alineando a Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

River se prepara para enfrentar a Flamengo el 3 de julio.

Malestar en Tigres con el arribo del representante de Correa

Según el editorial que realizó el periodista de Multimedios Deportes Willie González, en Tigres no fue bien recibida la visita de Agustín Jiménez, representante de Ángel Correa, para acercar una oferta de 10 millones de dólares para el fichaje del jugador con River.

“La directiva ya está cansada de estos charlatanes que están buscando sacarle dinero a los clubes, porque a eso se dedican. Yo le voy a decir algo, Agustín, porque yo escucho cosas. Si usted llega con 16, si llega con 15.5, ahí cambia la cosa”, manifestó el periodista mexicano.

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¿Último intento por Deossa?

De acuerdo a la información del periodista Fran Campos Vázquez de DAZN y Gol, en Betis esperan una nueva oferta de River por Nelson Deossa. Además, aseguran que los españoles siempre esperaron hasta el último momento al Millonario, aguardando que suba la última oferta de 7 millones de euros que había presentado por el 50 por ciento de su ficha.

Un dato clave es que el colombiano está negado a ir a Brasil, donde lo buscó Vasco da Gama, por lo que Argentina sería el destino ideal para él junto a México, donde defendió la camiseta de Rayados de Monterrey.

Data clave

Viernes 3 de julio : River jugará un partido amistoso contra Flamengo en Portugal.

: River jugará un partido amistoso contra Flamengo en Portugal. 10 millones de dólares ofreció River por el fichaje de Ángel Correa.

ofreció River por el fichaje de Ángel Correa. 7 millones de euros fue la oferta de River al Betis por Deossa.