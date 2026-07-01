Mientras Argentina recibió una gran noticia en el Mundial, el mercado no para: River cerró a Beltrán y Boca busca una solución con Zeballos

Al mismo tiempo que La Scaloneta va por los octavos de final del Mundial 2026, el mercado de pases sigue su marcha en el fútbol doméstico.

Este viernes, la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Una Albiceleste que se entrenó este miércoles en Kansas City pensando en lo que será el viaje a Miami, donde arribará el día jueves con una muy buena noticia: Cuti Romero, que se perdió el cotejo ante Jordania, estará a disposición de Lionel Scaloni. Lo han exigido físicamente y ha respondido bien tras esa molestia en la rodilla.

Paralelamente, en las últimas horas salió la confirmación del árbitro para este partido: el canadiense Drew Fischer. Se trata de un juez un poco más alejado de lo que es el protocolo FIFA porque suele ser un poco más tarjetero de lo normal. Suele interrumpir el juego. Veremos cómo trabaja Argentina esto, teniendo en cuenta que, seguramente, el rival intentará cortar tácticamente de forma sistemática.

Ahora vamos a las dos dudas. Una es la eterna, que pasa por Lautaro Martínez o Julián Álvarez. En la práctica de hoy, hicieron trabajos tácticos y jugaron ambos futbolistas. También hicieron tareas de definición y trabajos intensivos con pelota, donde los dos tuvieron participación. Sin embargo, en la interna del cuerpo técnico, la sensación es que el artillero de Inter se ha ganado el lugar.

La otra duda pasa por el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. Acá sí hay una ventaja, por lo menos en los trabajos tácticos, para el futbolista que surgió de Banfield, que tiene una ventaja. Estuvo más presente en los trabajos tácticos, hizo más participaciones en el reducido y le saca una luz de ventaja al exdefensor de River.

¿La probable formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo? Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Lionel Scaloni ultima todos los detalles. (Foto: Getty)

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El mercado de pases del fútbol argentino

Paralelamente, el mercado de pases de la máxima categoría del fútbol de Argentina sigue su marcha y no se detiene ni con el desarrollo del Mundial. Por ello es que Boca, River y el resto de los conjuntos de la Liga Profesional no dejan de trabajar en refuerzos y salidas.

El mercado de River

Lucas Beltrán : Ya se encuentra en España, en la pretemporada de River en Alicante. Revisión médica y firma de contrato en la jornada de hoy. De manera sorpresiva, el acuerdo entre partes consta de 500.000 dólares de cargo por el préstamo por una temporada más una obligación de compra de 6,5 millones de dólares por el 54% de la ficha, en enero de 2027.

: Ya se encuentra en España, en la pretemporada de River en Alicante. Revisión médica y firma de contrato en la jornada de hoy. De manera sorpresiva, el acuerdo entre partes consta de 500.000 dólares de cargo por el préstamo por una temporada más una obligación de compra de 6,5 millones de dólares por el 54% de la ficha, en enero de 2027. Giovanni Simeone: Esta semana, su representante va a estar en Miami, donde en las últimas horas se hizo presente algún que otro directivo de River. Veremos si hay alguna conversación para que pueda concretarse la operación.

Esta semana, su representante va a estar en Miami, donde en las últimas horas se hizo presente algún que otro directivo de River. Veremos si hay alguna conversación para que pueda concretarse la operación. Ángel Correa: Tarde o temprano va a jugar en River. Sigo sosteniendo que esto es así.

El mercado de Boca

Exequiel Zeballos: Sorpresa en Boca porque hace un tiempo se escuchó mucho el “no, se llegó a un acuerdo para que se vaya ahora y con una oferta”. Bueno, esa oferta no está y el contrato sigue sobre la mesa. El Changuito todavía no respondió, pero tuvo una charla con Arruabarrena. Hoy no participó de las prácticas de fútbol, por lo que le dijeron: o renovás el contrato o sos vendido.

Sorpresa en Boca porque hace un tiempo se escuchó mucho el “no, se llegó a un acuerdo para que se vaya ahora y con una oferta”. Bueno, esa oferta no está y el contrato sigue sobre la mesa. El Changuito todavía no respondió, pero tuvo una charla con Arruabarrena. Hoy no participó de las prácticas de fútbol, por lo que le dijeron: o renovás el contrato o sos vendido. Edinson Cavani: Oficialmente, rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca.

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El mercado de Independiente

Maximiliano Meza: Oficializado su regreso tras quedar libre de River.

El mercado de Racing

Alfonso Espino: Oficializado como refuerzo de la Academia. Experimentado lateral izquierdo de larga trayectoria en España.

El mercado de San Lorenzo

Néstor Gorosito: Seguramente, en las próximas horas sea presentado como nuevo entrenador después de lo que fue la novela de Iker Muniain.

Seguramente, en las próximas horas sea presentado como nuevo entrenador después de lo que fue la novela de Iker Muniain. Luciano Vietto: Este miércoles se confirmó la rescisión de su contrato, por lo que va a buscar nuevos horizontes. No descarta la posibilidad de volver a Europa, con posibilidades de recalar en España y Portugal.