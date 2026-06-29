River hoy: Subiabre pidió perdón, habló Arambarri y el detalle de Borré que no pasó de largo

Todas las novedades del Millonario de este lunes 29 de junio, con el plantel en Alicante y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 29 de junio de 2026, con el interés puesto en la conformación del plantel de cara al segundo semestre. Rafael Borré regresa y un detalle de sus redes no pasó inadvertido, habló Mauro Arambarri, Subiabre habló con Di Carlo para pedir perdón y qué pasará con Gio Simeone.

Borré y un detalle que cayó bien en los hinchas

Borré fue una de las apuestas de Marcelo Gallardo en su primer ciclo que salieron bien. El atacante colombiano no era conocido en el fútbol argentino, pero a base de sacrificio y superar dificultades se hizo su nombre y terminó siendo el máximo goleador de la primera etapa del Muñeco como DT de River.

A mediados de 2021, Rafael Santos Borré se marchó de River. Eintracht Frankfurt se lo llevó cuando quedó libre. Si bien su salida no fue la ideal, en Núñez no quedaron resentimientos. Luego de cinco años fuera del club, el colombiano dejará Inter de Porto Alegre y regresará al Millonario que desembolsará una suma cercana a los 3 millones de dólares.

Desde que Rafael Santos Borré se marchó de River, su foto de perfil de Instagram jamás cambió: se lo ve a él en pleno Bernabéu con la bandera de Colombia en sus hombros y besando la Copa Libertadores. Cabe recordar que Rafa jugó la ida de la final en La Bomonera, pero se perdió la revancha en Madrid. Igualmente, el colombiano fue pieza clave para que el Millonario gane el título más importante del continente en 2018.

Habló Mauro Arambarri desde España

Desde Alicante, Mauro Arambarri dialogó con Hernán Santarsiero y dijo: “Era lo que estaba buscando en mi carrera. Necesitaba sentir esto. Creo que lo estoy sintiendo desde estos días con el recibimiento de mis compañeros y todos los que trabajan en el club. Me hacen sentir muy cómodo; esperemos ir al Monumental y sentir eso de la gente“.

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“Me gusta jugar en equipo, atacar y defender. Me encanta pisar las dos áreas y me siento cómodo en cualquier ámbito, pero sobre todo llegando desde atrás. Si me dan la libertad para hacer eso, creo que puedo sacar lo mejor de mí”, completó el mediocampista uruguayo que se sumó en este mercado de pases.

Mauro Arambarri. (Foto: Prensa River).

Subiabre pidió perdón

El pasado domingo se hizo viral que Ian Subiabre participó de un partido amateur correspondiente a la Liga FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y lo hizo con la camiseta del Club Gurei Tzion de Fútbol. De hecho, el pibe de 19 años marcó un tanto.

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En las redes de este equipo amateur inclusive se lo exhibió al futbolista de River, que claramente no tiene permitido hacer eso ya que todavía tiene contrato con el club y una lesión podría impedir una posible venta, por poner solamente un ejemplo de los motivos por los que no debería jugar ahí.

⚠️ Colgado y mientras resuelve su salida de #River, Ian Subiabre jugó un partido y se peleó con los rivales.



🗣️"Déjalo que está colgado", le gritaron al cantera no del Millo.



ℹ️ @ivanalvarenga1pic.twitter.com/HnGcbw8p8Y — Banda Roja (@BandaRoja_) June 28, 2026

Según pudo saber Bolavip, Ian Subiabre se comunicó directamente con Stefano Di Carlo y le pidió disculpas, admitió el error y de momento, neutralizó una inminente sanción. Habrá que ver qué postura toma River luego de este gesto por parte del futbolista, por el momento se desconoce si habrá un castigo económico. Lo que es seguro es que el atacante de 19 años dejará Núñez en este mercado de pases.

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¿Qué pasará con Gio Simeone?

River concretó los arribos de Rafael Santos Borré y también de Lucas Beltrán para reforzar la delantera. En Núñez saben que lo de Giovanni Simeone no será sencillo. Torino quiere contar con él y por el momento no negocia. El deseo del atacante es regresar al club donde se formó, pero no depende él. El Millonario enviará una oferta cercana a los 10 millones de euros para ver si puede destrabar la situación. Todo está en manos del conjunto italiano.

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