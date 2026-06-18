Mauro Arambarri se sumó a los entrenamientos de River: con cuántos jugadores cuenta Eduardo Coudet

El volante uruguayo es el segundo refuerzo del Millonario y ya está a disposición del entrenador.

Luego de realizar la revisión médica y firmar su contrato, Mauro Arambarri se sumó a los entrenamientos de River para practicar por primera vez junto a sus compañeros previo al viaje a Alicante, en donde se realizará la parte más exigente de la pretemporada.

De esta manera, con el uruguayo a disposición, el entrenador Eduardo Coudet tan solo cuenta con 17 futbolistas a disposición. Esto se debe a que entre la limpieza que hizo el DT más los que están citados al Mundial, son pocos los que viajarán a España el próximo sábado.

Antes de subirse al avión se sumará el 18° jugador que será Joaquín Freitas, quien viene de entrenar con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El delantero estará junto a sus compañeros a partir del viernes, día previo a emprender el viaje rumbo a Alicante.

Finalmente, el último que se sumará a las prácticas, esta vez en España, será Santiago Beltrán. El arquero quedará desafectado de la Selección Argentina durante el fin de semana y luego de esto viajará directamente a Alicante para estar a disposición de Coudet de cara a los amistosos de pretemporada.

Luego de sus participaciones en el Mundial, solamente Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Juan Fernando Quintero serán quienes se sumen a los entrenamientos, ya que Matías Viña, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño no serán tenidos en cuenta por Coudet y deberán buscar una salida.

Los jugadores de River que arrancaron la pretemporada

ARQUEROS

Ezequiel Centurión

Franco Armani

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DEFENSORES

Ulises Giménez

Lucas Martínez Quarta

Tobías Ramírez

Juan Carlos Portillo*

Facundo González

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

VOLANTES

Aníbal Moreno

Fausto Vera

Lucas Silva

Juan Cruz Meza

Tomás Galván

Lautaro Pereyra

DELANTEROS

Agustín Ruberto*

Facundo Colidio

Sebastián Driussi

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*Se están recuperando de roturas de ligamentos.

A lo largo de la pretemporada, se irán sumando los refuerzos que River incorpore. En este sentido, continúan las negociaciones por Giovanni Simeone, Ángel Correa y Nelson Deossa. Además de estos nombres, hay otros en carpeta por los que podrían avanzar en el corto plazo.

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