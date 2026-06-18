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Mauro Arambarri se sumó a los entrenamientos de River: con cuántos jugadores cuenta Eduardo Coudet

El volante uruguayo es el segundo refuerzo del Millonario y ya está a disposición del entrenador.

Los jugadores de River regresaron a los entrenamientos.
© Prensa RiverLos jugadores de River regresaron a los entrenamientos.

Luego de realizar la revisión médica y firmar su contrato, Mauro Arambarri se sumó a los entrenamientos de River para practicar por primera vez junto a sus compañeros previo al viaje a Alicante, en donde se realizará la parte más exigente de la pretemporada.

De esta manera, con el uruguayo a disposición, el entrenador Eduardo Coudet tan solo cuenta con 17 futbolistas a disposición. Esto se debe a que entre la limpieza que hizo el DT más los que están citados al Mundial, son pocos los que viajarán a España el próximo sábado.

Antes de subirse al avión se sumará el 18° jugador que será Joaquín Freitas, quien viene de entrenar con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El delantero estará junto a sus compañeros a partir del viernes, día previo a emprender el viaje rumbo a Alicante.

Finalmente, el último que se sumará a las prácticas, esta vez en España, será Santiago Beltrán. El arquero quedará desafectado de la Selección Argentina durante el fin de semana y luego de esto viajará directamente a Alicante para estar a disposición de Coudet de cara a los amistosos de pretemporada.

Luego de sus participaciones en el Mundial, solamente Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Juan Fernando Quintero serán quienes se sumen a los entrenamientos, ya que Matías Viña, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño no serán tenidos en cuenta por Coudet y deberán buscar una salida.

Los jugadores de River que arrancaron la pretemporada

ARQUEROS

Ver también

Los millones que despilfarró River en los 11 jugadores que no empezaron la pretemporada y se irán del club

  • Ezequiel Centurión
  • Franco Armani

DEFENSORES

  • Ulises Giménez
  • Lucas Martínez Quarta
  • Tobías Ramírez
  • Juan Carlos Portillo*
  • Facundo González
  • Lautaro Rivero
  • Marcos Acuña

VOLANTES

  • Aníbal Moreno
  • Fausto Vera
  • Lucas Silva
  • Juan Cruz Meza
  • Tomás Galván
  • Lautaro Pereyra

DELANTEROS

  • Agustín Ruberto*
  • Facundo Colidio
  • Sebastián Driussi

*Se están recuperando de roturas de ligamentos.

A lo largo de la pretemporada, se irán sumando los refuerzos que River incorpore. En este sentido, continúan las negociaciones por Giovanni Simeone, Ángel Correa y Nelson Deossa. Además de estos nombres, hay otros en carpeta por los que podrían avanzar en el corto plazo.

Datos claves

  • Mauro Arambarri se sumó a las prácticas de River antes de viajar a Alicante.
  • 17 futbolistas viajarán el sábado a España bajo la conducción de Eduardo Coudet.
  • Giovanni Simeone y Ángel Correa negocian su incorporación como refuerzos del plantel.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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