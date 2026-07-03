Los hinchas de River no perdonaron y criticaron a uno de los refuerzos tras el empate ante Flamengo: “No es serio”

Por medio de las redes sociales, y a pesar de que fue el primer partido del semestre, los fanáticos de River fueron muy críticos.

River igualó frente a Flamengo en su primer amistoso del segundo semestre del año, donde Eduardo Coudet aprovechó para que los jugadores empiecen a moverse de cara a lo que será un extenso cierre de año, en el que no solo pelearán por la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, sino que también el Torneo Clausura.

A pesar de la buena actuación de Sebastián Driussi, quien marcó por duplicado, en River hubo algunos refuerzos que debutaron, como fueron los casos de Mauro Arambarri y Giovanni González Apud. Y los hinchas que no dijeron presente en el Estadio Algarve, situado en la ciudad de Faro, estuvieron muy activos en las redes sociales.

Las críticas estuvieron a la orden del día, donde el uruguayo Arambarri fue mencionado en infinita cantidad de ocasiones, lo que terminó transformándolo en tendencia dentro de la República Argentina. De hecho, los comentarios que realizaron fueron a modo de crítica, ya que no convenció su rendimiento y fue el responsable del empate que consiguió el Mengão.

“Yo no quiero ser malo, pero en una jugada ví al muchacho Arambarri recibir una pelota y caerse al piso. No es serio”, exclamó en X el usuario @zilvaa9. Aunque no fue el único que lo cuestionó durante los 58 minutos que afrontó hasta que fue reemplazado por el juvenil Facundo González.

¡ESTA VEZ, BELTRÁN NO PUDO! Mala salida de River y gran gol de Samuel Lino, para el empate de Flamengo en Portugal.



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Las críticas de los hinchas de River

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Las estadísticas de Mauro Arambarri vs. Flamengo