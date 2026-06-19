El ex Boca que felicitó a Mauro Arambarri por convertirse en nuevo refuerzo de River

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista le dedicó un mensaje a la flamante incorporación del Millonario en este mercado de pases.

Luego de haber firmado su contrato, Mauro Arambarri vive sus primeras horas como jugador de River. El jugador dejó España para sumarse al fútbol argentino y, curiosamente, recibió todo el apoyo de un ex futbolista de Boca para vivir su primera experiencia en el Millonario.

Se trata de Óscar Trejo, futbolista surgido en el Xeneize y con un amplio recorrido en el fútbol europeo. Su larga estadía en Rayo Vallecano lo llevó a forjar una amistad con el mediocampista uruguayo en Madrid, teniendo en cuenta que este viene de Getafe. Por ese motivo, le dedicó un posteo en sus redes sociales.

“Amigos queridos, les deseamos lo mejor del mundo en esta nueva aventura que empiezan en nuestro hermoso país. Los vamos a extrañar muchísimo, pero seguro nos veamos pronto, sea aquí o allá. Un beso y abrazote grande grande”, fueron las palabras del delantero para Arambarri y su pareja, Cynthia Mazzulla.

Trejo salió de las inferiores de Boca, pero apenas alcanzó a jugar un partido en Primera División. A comienzos de 2007, se marchó rumbo a Mallorca para comenzar con su travesía europea, que también lo llevó a vestir las camisetas de Elche, Sporting de Gijón, Toulouse y Rayo Vallecano.

Trejo y sus ganas de volver a Boca

En 2023, el delantero reveló que le hubiera encantado regresar al Xeneize: “Si hoy me llaman de ahí (Boca) es una de las cosas que nunca dudaría porque al final soy hincha y lo siento mucho, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que ha significado para mí“.

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“Me ofrecían un contrato a la baja y preferí irme al Mallorca. En Boca decían que había problemas con ese contrato porque yo no era libre, pero todo estaba legal. De todos modos, a la distancia que dan los años, yo no estuve bien asesorado. Me hubiera gustado seguir en Boca” , agregó sobre su salida en Infobae.

Cuánto pagó River por Arambarri

River le compró el 50% de Arambarri a Getafe, pero también se quedó con el 30% que le pertenecía a Boston River y el 20% que poseía el propio futbolista. De esta manera, se quedó con el 100% de la ficha del mediocampista y desembolsó una suma cercana a los 6 millones de euros. El jugador firmó su contrato por 2 años y medio.

Síntesis

Mauro Arambarri firmó contrato y es nuevo jugador de River tras dejar España.

firmó contrato y es nuevo jugador de tras dejar España. El exjugador de Boca, Óscar Trejo , felicitó a Arambarri en sus redes sociales .

, felicitó a Arambarri en sus . Trejo surgió en Boca y jugó desde 2007 en cinco clubes de Europa.