River le propuso al Barcelona disputar un amistoso internacional de pretemporada

El Millonario trabaja en la posibilidad de sumar un partido de jerarquía mundial ante el conjunto catalán para antes de que finalice el receso mundialista.

Mientras River empieza a moverse fuerte en el mercado de pases y planifica la reestructuración de su plantel para el segundo semestre, en Núñez también apuntan a que la pretemporada no se quede atrás en los términos de jerarquía a los que aspiran en el club. Por eso, desde el Monumetal ya sueñan con disputar un amistoso de impacto internacional. Y es que el rival que aparece en carpeta no es nada menos que el Barcelona.

Según pudo saber Bolavip, la dirigencia del Millonario ya le acercó una propuesta formal al conjunto catalán para disputar un partido el próximo 7 de julio y, por estas horas, aguarda una respuesta desde España. La idea de River es aprovechar el receso mundialista y poner a prueba el trabajo que realice en la pretemporada mediéndose ante uno de los equipos más importantes del mundo en un encuentro que podría tener como sede al estadio Monumental.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial ni un acuerdo cerrado, aunque el interés del club argentino es concreto y las conversaciones ya fueron iniciadas. Todo dependerá ahora de la decisión que tome el Barcelona, que todavía debe definir cómo será su calendario de pretemporada. Lo cierto es que el cuerpo técnico de Hansi Flick estaría analizando una preparación distinta a la de otros años debido a la exigencia física de la última campaña y la fatiga con la que se sumarán los jugadores convocados al Mundial.

Por su parte, en River entienden que un amistoso de semejante magnitud no solamente serviría desde lo futbolístico, sino también como un fuerte golpe de escena en medio de una etapa de renovación que atraviesa el club. La intención es que el plantel llegue con mayor ritmo competitivo al segundo semestre, donde tendrá por delante los objetivos locales e internacionales.

El último antecedente entre River y Barcelona

En caso de concretarse, el cruce marcaría un reencuentro muy especial entre ambos clubes después de casi once años. La última vez que River y Barcelona se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes 2015 disputada en Japón, cuando el equipo dirigido entonces por Luis Enrique se impuso 3-0 con goles de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

River y Barcleona podrían enfrentarse después de 11 años (Getty Images).

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Además, para el conjunto catalán también significaría un regreso histórico a la Argentina, ya que no juega oficialmente en el país desde la década del ’60. Un detalle que le agrega todavía más atractivo a un posible amistoso que, aunque todavía espera definición, ya empieza a tender un puente de Núñez a España.

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