El día que Diego Placente fue sancionado jugando en River para ver al Indio Solari y los Redondos

A los 77 años, falleció el mítico cantante de los Redondos. Y en el fútbol no dejan de recordarlo.

Argentina perdió a un fenómeno popular. De esos que son pocos y están tocados por la varita mágina. Así como pasó con el fallecimiento de Diego Maradona, el pueblo sufre por la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio.

No solo los clubes se expresan en sus redes sociales por la partida física del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino que también otros artistas y personalidades del fútbol, como así también aquellos que no tienen voz y lo seguían a todos lados. Pero uno de los tantos que iba a los recitales, jugaba en River: el ahora DT de las selecciones juveniles de Argentina, Diego Placente.

El mundo del fútbol está muy vinculado al del rocanrol. Las bandas interpelan a partir de su música y también con sus canciones, y es algo que lograron los Redondos con muchísimos jugadores. Placente, que era un joven de 23 años cuando la banda formada en la ciudad de La Plata brindó sus únicas dos presentaciones en el Monumental, los seguía a cualquier lugar.

Un 15 de Abril pero del año 2000, Los Redondos volvían a tocar en Capital Federal después de 6 años y el lugar elegido era el estadio Monumental de River Plate. Dos noches de excelencia que se volvieron parte de la historia de la música nacional. pic.twitter.com/5DH0ukIqZb — Noticias de Ayer (@Noti_Ayer) April 15, 2026

“A los 15 fui a verlos en el Centro Municipal de Exposiciones, ahí maravillé con la banda e iba a todos lados“, recordó en diálogo con TyC Sports, en 2025, respecto a los recitales que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de octubre de 1992. Pero más allá del cassette que le regalaron y por el que comenzó a escuchar a los Redondos, el ex lateral izquierdo recordó el momento de fanatismo extremo.

Restaban muy pocas jornadas para una nueva edición del Superclásico, y el Millonario visitaba a Vélez, en Liniers. “Se venía el Boca-River, yo tenía algunas amarillas y justo estaban por tocar los Redondos también en River. Yo había pegado una patada y no me sacaban amarilla, así que hice la típica del lateral, no lo sacaba hasta que me amonestaron. Hice las dos cosas: pude ir a ver a los Redondos y me limpié para el Boca-River que faltaban dos fechas”, recordó.

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El cancionero de Los Redondos en el fútbol argentino

Pese a ser una de las bandas más icónicas y populares de Argentina, no son muchas las hinchadas que entonan canciones de Los Redondos en sus tribunas. Atlanta tiene su versión de La Bestia Pop, Atlético Tucumán una de Jijiji, mientras que Argentino de Quilmes supo cantar la suya de El Pibe de los astilleros.

El costado futbolero del Indio

En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

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Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

El Indio Solari junto a Juan Román Riquelme.

Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.

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