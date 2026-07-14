Tras cerrar las llegadas de los primeros cinco refuerzos, por pedido del entrenador Eduardo Coudet, la dirigencia de River sigue trabajando en el mercado de pases en búsqueda de seguir sumando futbolistas al plantel de cara a la segunda parte de la temporada, en la que buscarán levantar un título.

En este sentido, debido a que Matías Viña entrena con los apartados en el Predio de Cantillo y buscará cortar su préstamo con Flamengo para regresar al elenco brasileño, el Millonario se encuentra en negociaciones para fichar a un lateral izquierdo que compita con Marcos Acuña.

Según pudo saber Bolavip, el elenco de Núñez inició charlas de club a club con Olympiakos de Grecia para intentar fichar a Francisco Ortega, el lateral con pasado en Vélez. Por el momento no llegó una oferta formal ni le hicieron llegar el interés al futbolista.

Por el momento entre las instituciones están lejos en lo económico ya que el Millonario está dispuesto a ofrecer 3 millones de dólares por la ficha de Ortega, mientras que el elenco griego pretende el doble, es decir, 6 millones de la misma moneda para desprenderse de su jugador.

Además de esto, hay un plan B en caso de que la negociación por el ex Vélez no llegue a buen puerto. El mismo es Julián Aude, el lateral izquierdo de 23 años que se desempeña en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, club en el que no tuvo demasiada participación a lo largo del primer semestre.

Julián Aude interesa en River. (Getty).

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Desde River piensan en Aude como una opción más económica para cerrar en el lateral izquierdo. Por el momento no trascendieron los números que podría ofertar el elenco de Núñez para cerrar la operación en caso de que la negociación por Ortega se frustre.

Los números de Francisco Ortega en Olympiakos

Desde su llegada al elenco griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo de 27 años lleva disputados un total de 107 partidos, en los que marcó un gol y aportó ocho asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó tres títulos a nivel local y la Conference League 2023/24.

Los números de Julián Aude en Los Ángeles Galaxy

Desde su llegada al elenco estadounidense a principios de 2023, el lateral de 23 años disputó 102 partidos, en los que marcó tres goles y aportó cuatro asistencias. Además recibió 15 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 5731 minutos en cancha. Por otro lado, ganó la Copa MLS en la temporada 23/24.

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