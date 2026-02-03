Tras el caso Scarlato en River, Napoli se llevó a un juvenil de Boca y lo deja sin Selección Argentina

En el fútbol argentino sobran casos de jugadores jóvenes que se marchan por la patria potestad y ni Boca ni River están exentos de eso. En un verano que tuvo a Luca Scarlato como protagonista en su salida del Millonario a Parma, ahora se confirmó que Milton Pereyra, formado en el Xeneize, jugará en Napoli.

El equipo italiano completó todos los documentos formales para sumar al futbolista argentino, que se desempeña como delantero de área. Si bien el acuerdo estaba vigente desde hace varias semanas, recién este martes se hizo oficial.

Pereyra nació en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008 y llegó a Boca con siete años. En la última temporada se había destacado en Sexta División y hasta se dio el lujo de ser alcanzapelotas en un partido del primer equipo en La Bombonera.

Milton Pereyra se suma al grupo de juveniles que se fueron del club por la patria potestad. Entre los casos recientes más recordados aparecen Santiago Ramos Mingo (se fue a Barcelona y hoy está en Bahía) y Francisco Barido, que partió rumbo a Juventus.

Milton Pereyra no podrá jugar para la Selección Argentina

Con este movimiento, Pereyra no podrá formar parte de las selecciones juveniles argentinas. Esto se debe a la reciente medida tomada por la AFA, que prohíbe que los futbolistas que se marchan por la patria potestad sean convocados.

La normativa fue publicada en el boletín oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de lo sucedido en River con Scarlato. En esa situación, el Millonario terminó llegando a un acuerdo con Parma. No es el caso de Boca.

Los goles de Milton Pereyra en 2025

Milton Pereyra cerró 2025 con aporte de 13 goles para la Sexta División de Boca, siendo el máximo artillero del equipo que finalizó en la tercera posición del torneo de Juveniles LPF, por debajo del campeón Argentinos Juniors y de Vélez.

