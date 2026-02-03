Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras el caso Scarlato en River, Napoli se llevó a un juvenil de Boca y lo deja sin Selección Argentina

El delantero firmó su contrato y se unirá al equipo 'Primavera', de acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Tras el caso Scarlato en River, Napoli se llevó a un juvenil de Boca y lo deja sin Selección Argentina
© BocaTras el caso Scarlato en River, Napoli se llevó a un juvenil de Boca y lo deja sin Selección Argentina

En el fútbol argentino sobran casos de jugadores jóvenes que se marchan por la patria potestad y ni Boca ni River están exentos de eso. En un verano que tuvo a Luca Scarlato como protagonista en su salida del Millonario a Parma, ahora se confirmó que Milton Pereyra, formado en el Xeneize, jugará en Napoli.

El equipo italiano completó todos los documentos formales para sumar al futbolista argentino, que se desempeña como delantero de área. Si bien el acuerdo estaba vigente desde hace varias semanas, recién este martes se hizo oficial.

Pereyra nació en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008 y llegó a Boca con siete años. En la última temporada se había destacado en Sexta División y hasta se dio el lujo de ser alcanzapelotas en un partido del primer equipo en La Bombonera.

Milton Pereyra se suma al grupo de juveniles que se fueron del club por la patria potestad. Entre los casos recientes más recordados aparecen Santiago Ramos Mingo (se fue a Barcelona y hoy está en Bahía) y Francisco Barido, que partió rumbo a Juventus.

Milton Pereyra no podrá jugar para la Selección Argentina

Con este movimiento, Pereyra no podrá formar parte de las selecciones juveniles argentinas. Esto se debe a la reciente medida tomada por la AFA, que prohíbe que los futbolistas que se marchan por la patria potestad sean convocados.

Publicidad
CSKA Moscú le ofreció 10 millones a Boca por el Changuito Zeballos: la postura del jugador

ver también

CSKA Moscú le ofreció 10 millones a Boca por el Changuito Zeballos: la postura del jugador

La normativa fue publicada en el boletín oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de lo sucedido en River con Scarlato. En esa situación, el Millonario terminó llegando a un acuerdo con Parma. No es el caso de Boca.

Los goles de Milton Pereyra en 2025

Milton Pereyra cerró 2025 con aporte de 13 goles para la Sexta División de Boca, siendo el máximo artillero del equipo que finalizó en la tercera posición del torneo de Juveniles LPF, por debajo del campeón Argentinos Juniors y de Vélez.

DATOS CLAVE

  • Milton Pereyra oficializó su fichaje con el Napoli de Italia tras dejar Boca Juniors.
  • El delantero anotó 13 goles en 2025, siendo el máximo artillero de la Sexta División.
  • La AFA prohíbe convocar a selecciones juveniles a futbolistas que salgan por patria potestad.
Publicidad
El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

ver también

El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: “La Selección Argentina no tiene a un jugador así”

ver también

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: “La Selección Argentina no tiene a un jugador así”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Los 3 equipos argentinos en los que sonó James Rodríguez
Fútbol Argentino

Los 3 equipos argentinos en los que sonó James Rodríguez

Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: Minuto a minuto
Fútbol europeo

Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: Minuto a minuto

Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza
Fútbol europeo

Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

"Maher Carrizo tendrá minutos con el Ajax Sub 23"
Fútbol europeo

"Maher Carrizo tendrá minutos con el Ajax Sub 23"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo