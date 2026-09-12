Fabián Berlanga, Presidente de Vélez: “A Emanuel Mammana lo llevaron a terapia intensiva por precaución”

El mandamás del Fortín dio novedades de la salud del ex River, quien debió ser operado de urgencia en Rosario.

El empate entre Newell’s y Vélez en Rosario pasó a ser anécdota, ya que el resultado quedó eclipsado por la lesión de Emanuel Mammana que consternó al fútbol argentino entero.

En una pelota parada, el defensor con pasado en River recibió un rodillazo no intencional de Tomás Marchiori, el arquero del Fortín, y sufrió multiples fracturas en las costillas, por lo que debió ser llevado de urgencia al Sanatorio de la Mujer en Rosario para ser intervenido quirúrgicamente por el compromiso pulmonar que dicha lesión le generó.

Este sábado, horas después de la operación de urgencia que se le tuvo que realizar a Mammana, quien dio detalles de su salud fue el Presidente de Vélez, Fabián Berlanga. En diálogo con DSports Radio, el mandamás expresó: “Fue operado en Rosario. Se le aplicó un neumotorax de urgencia, porque tenía cuatro costillas fisuradas y una con un desplazamiento, que tocó el pulmón y que le generó una especie de ‘bolsa de aire’”.

Además, Berlanga señaló que sigue internado allí en la ciudad santafecina, pero que podría ser derivado a Capital Federal en las próximas horas: “Estuve con él antes de la intervención, lo llevaron a terapia intensiva por precaución. Evaluarán trasladarlo a Buenos Aires durante este sábado“.

En lo que respecta a lo futbolístico, Mammana tendrá, como mínimo, tres meses de recuperación, por lo que no volverá a las canchas hasta 2027.

El parte médico de Vélez

Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.

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Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.

Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.

La jugada en la que Marchiori colisionó con Mammana

LA DOBLE SALVADA EN LA LÍNEA DE ROBERTONE



De manera milagrosa, el mediocampista de Vélez evitó el gol de Newell´s en dos oportunidades.



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En síntesis