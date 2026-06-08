En el presente mercado de pases, River ya finiquitó los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, dos jugadores de experiencia que vienen de militar en el continente europeo. De este modo, el elenco Millonario inició la renovación que, semanas atrás, anunció sin filtros Stefano Di Carlo, su presidente. Pero ahora va por más.

Paralelamente, los de Núñez tienen múltiples negociaciones abiertas, como las de Thiago Almada, Ángel Correa, Nelson Deossa y compañía. Y, en las últimas horas, surgió un nuevo nombre propio que se encuentra desempeñándose en Everton, equipo de la Premier League de Inglaterra. Hablamos de Carlos Alcaraz, volante argentino de 23 años de edad.

El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Racing y con pasado también en Southampton, Juventus y Flamengo viene de tener participación activa en la entidad de la ciudad de Liverpool, aunque no el protagonismo deseado. Por ello, podría plantearse la posibilidad de cambiar de aires en esta ventana de transferencias.

Así las cosas, el oriundo de La Plata, provincia de Buenos Aires, se metió de lleno en la órbita de Pablo Longoria, quien se encuentra en España avanzando por más refuerzos. La semana pasada, hubo contactos con el entorno de Alcaraz para conocer las condiciones de una potencial salida del equipo que terminó decimotercero en la última Premier League.

Alcaraz celebrando un gol en Everton. (Foto: Getty)

Alcaraz se perfila como una de las alternativas que tiene Longoria por si no se puede dar lo de Almada, la primera opción de River en este mercado de pases. El directivo que recaló recientemente en el Millonario quiere saber si el jugador puede salir de Everton mediante una cesión a préstamo, a través de una venta o si no es transferible.

Publicidad

Por el momento, no hay precisiones sobre una respuesta de Everton y del círculo cercano de Alcaraz con respecto a las condiciones necesarias para que el mediocampista protagonice un movimiento en este mercado. Por ello, desde River aguardarán las exigencias para saber si existe alguna chance de dar el siguiente paso.

Los números de Alcaraz en Everton

Carlos Alcaraz acumula 3 goles y 4 asistencias al cabo de 38 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Everton. En la propia institución de Liverpool recaló en febrero de 2025.

El valor de mercado de Alcaraz

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Carlos Alcaraz tiene actualmente una cotización de 15 millones de euros. Paralelamente, su contrato con Everton se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Publicidad

DATOS CLAVE

Carlos Alcaraz es el volante de 23 años que interesa a River Plate.

15 millones de euros es la cotización actual del futbolista en el mercado.

3 goles y 4 asistencias registra el jugador en 38 partidos oficiales con Everton.