Tras volver a Manchester City luego de su paso por Girona, el Diablito tiene todo encaminado para regresar al club que lo vio nacer.

A un día del cierre del libro de pases en Argentina, River quiere dar el golpe y tiene encaminada la vuelta de Claudio Echeverri. El Diablito, que regresó a Manchester City tras sus préstamos -primero en Bayer Leverkusen y luego en Girona- lograría salir del conjunto ciudadano a préstamo y su destino estaría en Núñez, club en el que se formó.

River vendió a Joaquín Freitas en las últimas horas y por eso se le abrió un cupo para incorporar, la fecha límite es el próximo miércoles 2 de septiembre, por eso en Núñez ya avanzaron por el Diablito. Cabe destacar que el chaqueño regresó a Manchester City tras descender con Girona. Enzo Maresca le dio minutos en algunos amistosos y también lo llevó al banco de suplentes en el duelo del pasado viernes ante Crystal Palace.

De igual manera, la cuestión no parece tan sencilla. Es que Echeverri tiene negociaciones avanzadas con el Benfica de Portugal y podría marcharse cedido con una opción de compra. Lo que pretende Manchester City es darle una opción muy elevada, por lo que los lusos podrían desistir de su contratación. Ahí es donde entraría River en la ecuación, ya que si no se da su pase a Benfica, el Diablito podría ser refuerzo millonario.

La carrera de Echeverri tras su salida de River

A comienzos de 2024, Manchester City compró a Claudio Echeverri, pero lo dejó a préstamo en River durante todo el año. Ya para 2025, el Diablito llegó al conjunto que por entonces dirigía Pep Guardiola, pero no logró establecerse y apenas sumó minutos en tres partidos.

Claudio Echeverri en Manchester City. (Foto: Getty).

Luego del Mundial de Clubes 2025, el City lo cedió a préstamo a Bayer Leverkusen, pese a que el equipo inglés no quería ese destino para él. Su paso por el conjunto alemán fue fallido a los seis meses regresó, pero fue cedido de inmediato a Girona. Tras bajar de categoría con el conjunto catalán, el Diablito regresó nuevamente a Manchester.

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Claudio Echeverri en Girona. (Foto: Getty).

El paso de Echeverri por River

El Diablito fue una de las grandes joyas de la cantera riverplatense. Luego de brillar en su etapa de Inferiores, en 2023 debutó en Primera División de la mano de Martín Demichelis. Allí se destacó y fue importante para el equipo. Fue campeón de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones del mismo año y de la Supercopa Argentina 2024. En total, el chaqueño jugó 48 partidos en el Millonario en los que marcó 4 tantos y brindó 8 asistencias.

Claudio Echeverri. (Foto: Getty).

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¿River se retira del mercado de pases?

River avanza también para sumar a un marcador central y el principal apuntado es Francisco Álvarez, jugador de Argentinos Juniors. Para poder incorporarlo, el Millonario deberá desprenderse de un futbolista -que se vaya al extranjero- y todo indica que podría ser Lucas Martínez Quarta, quien interesa en el fútbol italiano y qatarí.

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