El mediocampista negocia su salida hacia la Segunda División española. De concretarse, será otro de los futbolistas que dejarán el club tras dejar de ser considerados por Eduardo Coudet.

River continúa dándole forma a un mercado de pases agresivo en las llegadas y profundo en la reestructuración de su plantel. Mientras la dirigencia busca nuevos refuerzos, y apenas horas después de oficializar la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero, el Millonario podría concretar en las próximas horas una nueva salida. En este caso, la de uno de los futbolistas que se entrena en el predio de Cantilo, apartado del grupo principal y sin ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

Según pudo saber Bolavip, Santiago Lencina tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Burgos, equipo que milita en la Segunda División de España. La operación se encuentra encaminada y contempla un préstamo con opción de compra, aunque por el momento no trascendieron los montos en los que se concretaría la eventual transferencia.

En las últimas semanas, el futuro del volante de 21 años, cuyo contrato finaliza a fines de 2028, se vio vinculado con Independiente e, incluso, despertó el interés de clubes brasileños como Atlético Mineiro y Bahía. Sin embargo, aquellas alternativas no prosperaron y hoy el destino que aparece mejor posicionado para quedarse con el volante es el conjunto español.

Si la negociación llega a buen puerto, Lencina se convertirá en una nueva salida dentro del proceso de depuración que viene llevando adelante el Millonario. Hasta el momento ya dejaron el club Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Andrés Herrera y Quintero (no había sido apartado del plantel), mientras que otros futbolistas continúan entrenándose al margen a la espera de resolver su futuro.

(Getty Images).

Entre ellos aparecen Germán Pezzella, Alexander Woiski, Maximiliano Salas, Fabricio Bustos, Julián Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre y Matías Galarza Fonda, quienes también buscan una salida antes del cierre del mercado.

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De esta manera, Lencina pondría punto final a una etapa en River en la que disputó 31 partidos oficiales, convirtió tres goles y alternó buenas apariciones con una continuidad que nunca terminó de consolidarse.