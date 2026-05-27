El Millonario puso el foco en el próximo mercado de pases y el nombre del defensor central se transformó en uno de los prioritarios.

Luego del duro golpe en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, River ya comenzó a moverse con la mirada puesta en el próximo mercado de pases. Tanto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet como la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo saben que el margen de error se redujo a la mínima expresión y ya no hay tiempo que perder.

Como consecuencia de ello, las autoridades del Millonario pusieron manos a la obra. Ya se acordó el desembarco de un campeón del mundo como Nicolás Otamendi y hay gestiones avanzadas por otros nombres propios como los de Mauro Arambarri y Agustín Canobbio. Sin embargo, en las últimas horas surgió otra opción para la defensa.

Hablamos de Zaid Romero, marcador central argentino de 26 años de edad. El Chacho ya dio el visto bueno para que River inicie gestiones por él, por lo que ya hay conversaciones para conocer condiciones y obtener detalles más precisos sobre el panorama. Se trata de un corpulento zaguero zurdo de 1,92 metros de altura.

Zaid Romero en acción. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que Romero, oriundo de la provincia de Mendoza y formado tanto en Huracán Las Heras como en Godoy Cruz, acaba de concluir su cesión a préstamo con el Getafe de España y debe regresar a Brujas. En dicho combinado belga, el defensor tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Es decir, por dos años más.

Romero, que también defendió las camisetas de Villa Dálmine, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Estudiantes de La Plata, cosechó dos títulos durante su estadía en Brujas y sabe lo que es ser campeón en el fútbol argentino. Es que, precisamente vistiendo los colores del Pincha, ganó la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga en 2024.

Publicidad

Esta búsqueda se da en medio de los serios problemas defensivos que viene presentando River en los últimos meses. De hecho, Lautaro Rivero, Germán Pezzella y Paulo Díaz pasaron a ser prescindibles y todo apunta a que podrían cambiar de aires en la próxima ventana de transferencias. En tanto, Lucas Martínez Quarta no está entregando su mejor versión.

Los números de Zaid Romero

Zaid Romero acumula 164 partidos de carácter oficial con todos sus clubes. Al cabo de los mismos, el defensor central argentino logró despacharse con 7 anotaciones.

El valor de mercado de Zaid Romero

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Zaid Romero tiene actualmente un valor de mercado de 2.500.000 euros. Muy lejano a su récord de 6.000.000 euros, conseguido en junio de 2024.

Publicidad

DATOS CLAVE

Interés por Zaid Romero: el defensor argentino de 26 años mide 1,92 metros.

Contrato hasta junio 2028: Zaid Romero regresa al Brujas tras jugar en Getafe.

Valor de 2.500.000 euros: es la cotización actual de Zaid Romero según Transfermarkt.