Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Así está la tabla de la Copa Libertadores en la última fecha: los 11 equipos clasificados

La sexta jornada de la fase de grupos comenzó este martes y ya dejó definidos nuevos clasificados a los octavos de final.

Así está la tabla de la Copa Libertadores en la última fecha: los 11 equipos clasificados
© Prensa EDELPAsí está la tabla de la Copa Libertadores en la última fecha: los 11 equipos clasificados

La Copa Libertadores comenzó a bajar el telón de su fase de grupos. Este martes se puso en marcha la sexta y última jornada de la competencia, que definirá a los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final. Antes del inicio de la fecha ya había nueve clubes con boleto asegurado, pero la jornada permitió ampliar esa cifra a 11 clasificados y dejó a Estudiantes de La Plata como un nuevo equipo argentino en los octavos de final.

El Pincha se sumó a Independiente Rivadavia y Rosario Central como los equipos representantes nacionales ya instalados en la próxima instancia, tras imponerse 1-0 de manera agónica ante Independiente Medellín en La Plata. Clasificó como segundo del Grupo A, siendo Flamengo quien se quedó con el liderazgo de la zona tras vencer 2-0 a Cusco FC.

Distinta fue la historia de Lanús, que pese a derrotar 1-0 a Mirassol ya había quedado relegado a la Copa Sudamericana en la fecha pasada. Los brasileños salieron escoltas con 12 puntos y Liga de Quito, con el mismo putaje, aseguró el primer puesto del Grupo G tras imponerse 3-2 a Always Ready.

La otra definición de la jornada llegó en el Grupo B. Allí, Coquimbo Unido ya tenía asegurado el liderazgo pese a caer ante Nacional, mientras que el empate entre Deportes Tolima y Universitario terminó clasificando al conjunto colombiano por criterio de desempate olímpico ante el elenco uruguayo.

Con estos resultados, la Copa ya tiene 11 equipos clasificados a los octavos de final. Entre ellos, Independiente Rivadavia y Corinthians ya aseguraron el primer puesto de sus grupos, mientras que Rosario Central todavía debe definir en qué posición lo hará. En tanto, Boca y Platense se jugarán su destino en la última fecha.

Los clasificados a ocavos de Libertadores hasta el momento

Primeros

  • Flamengo (Grupo A – 16 puntos)
  • Independiente Rivadavia (Grupo C – 13 puntos)
  • Rosario Central (Grupo H – 13 puntos)
  • Liga de Quito (Grupo G – 12 puntos)
  • Corinthians (Grupo E – 11 puntos)
  • Coquimbo (Grupo B – 10 puntos)
  • Cerro Porteño (Grupo F – 10 puntos)

Segundos

  • Mirassol (Grupo G – 12 puntos)
  • Independiente del Valle (Grupo H – 10 puntos)
  • Estudiantes de La Plata (Grupo A – 9 puntos)
  • Deportes Tolima (Grupo B – 8 puntos)

Así están los grupos de la Libertadores

Grupo Alive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Flamengo16614:212510
2Estudiantes966:51231
3Independiente Medellín766:11-5213
4Cusco FC164:10-8015

Grupo Blive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Coquimbo1068:62312
2Tolima867:61222
3Nacional867:9-2222
4Universitario665:6-1132

Grupo Clive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Ind. Rivadavia13512:57410
2Bolívar555:50122
3Fluminense554:6-2122
4La Guaira355:10-5032

Grupo Dlive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1U. Católica1057:43311
2Cruzeiro854:31221
3Boca Jrs.756:42212
4Barcelona SC352:8-6104

Grupo Elive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Corinthians1158:26320
2Platense756:7-1212
3Santa Fe555:7-2122
4Peñarol354:7-3032

Grupo Flive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Cerro Porteño1054:22311
2Palmeiras856:42221
3Sporting Cristal656:7-1203
4Junior454:7-3113

Grupo Glive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1LDU1268:53402
2Mirassol1267:43402
3Lanús963:7-4303
4Always Ready367:9-2105

Grupo Hlive

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central1359:09410
2IDV10510:64311
3UCV FC656:11-5203
4Libertad054:12-8005

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores?

La primera ronda eliminatoria de la Libertadores se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones