Así está la tabla de la Copa Libertadores en la última fecha: los 11 equipos clasificados

La sexta jornada de la fase de grupos comenzó este martes y ya dejó definidos nuevos clasificados a los octavos de final.

La Copa Libertadores comenzó a bajar el telón de su fase de grupos. Este martes se puso en marcha la sexta y última jornada de la competencia, que definirá a los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final. Antes del inicio de la fecha ya había nueve clubes con boleto asegurado, pero la jornada permitió ampliar esa cifra a 11 clasificados y dejó a Estudiantes de La Plata como un nuevo equipo argentino en los octavos de final.

El Pincha se sumó a Independiente Rivadavia y Rosario Central como los equipos representantes nacionales ya instalados en la próxima instancia, tras imponerse 1-0 de manera agónica ante Independiente Medellín en La Plata. Clasificó como segundo del Grupo A, siendo Flamengo quien se quedó con el liderazgo de la zona tras vencer 2-0 a Cusco FC.

Distinta fue la historia de Lanús, que pese a derrotar 1-0 a Mirassol ya había quedado relegado a la Copa Sudamericana en la fecha pasada. Los brasileños salieron escoltas con 12 puntos y Liga de Quito, con el mismo putaje, aseguró el primer puesto del Grupo G tras imponerse 3-2 a Always Ready.

La otra definición de la jornada llegó en el Grupo B. Allí, Coquimbo Unido ya tenía asegurado el liderazgo pese a caer ante Nacional, mientras que el empate entre Deportes Tolima y Universitario terminó clasificando al conjunto colombiano por criterio de desempate olímpico ante el elenco uruguayo.

Con estos resultados, la Copa ya tiene 11 equipos clasificados a los octavos de final. Entre ellos, Independiente Rivadavia y Corinthians ya aseguraron el primer puesto de sus grupos, mientras que Rosario Central todavía debe definir en qué posición lo hará. En tanto, Boca y Platense se jugarán su destino en la última fecha.

Los clasificados a ocavos de Libertadores hasta el momento

Primeros

Flamengo (Grupo A – 16 puntos)

Independiente Rivadavia (Grupo C – 13 puntos)

Rosario Central (Grupo H – 13 puntos)

Liga de Quito (Grupo G – 12 puntos)

Corinthians (Grupo E – 11 puntos)

Coquimbo (Grupo B – 10 puntos)

Cerro Porteño (Grupo F – 10 puntos)

Publicidad

Segundos

Mirassol (Grupo G – 12 puntos)

Independiente del Valle (Grupo H – 10 puntos)

Estudiantes de La Plata (Grupo A – 9 puntos)

Deportes Tolima (Grupo B – 8 puntos)

Así están los grupos de la Libertadores

Grupo A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Flamengo 16 6 14:2 12 5 1 0 2 Estudiantes 9 6 6:5 1 2 3 1 3 Independiente Medellín 7 6 6:11 -5 2 1 3 4 Cusco FC 1 6 4:10 -8 0 1 5

Grupo B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Coquimbo 10 6 8:6 2 3 1 2 2 Tolima 8 6 7:6 1 2 2 2 3 Nacional 8 6 7:9 -2 2 2 2 4 Universitario 6 6 5:6 -1 1 3 2

Publicidad

Grupo C

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Ind. Rivadavia 13 5 12:5 7 4 1 0 2 Bolívar 5 5 5:5 0 1 2 2 3 Fluminense 5 5 4:6 -2 1 2 2 4 La Guaira 3 5 5:10 -5 0 3 2

Grupo D

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 U. Católica 10 5 7:4 3 3 1 1 2 Cruzeiro 8 5 4:3 1 2 2 1 3 Boca Jrs. 7 5 6:4 2 2 1 2 4 Barcelona SC 3 5 2:8 -6 1 0 4

Grupo E

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Corinthians 11 5 8:2 6 3 2 0 2 Platense 7 5 6:7 -1 2 1 2 3 Santa Fe 5 5 5:7 -2 1 2 2 4 Peñarol 3 5 4:7 -3 0 3 2

Publicidad

Grupo F

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Cerro Porteño 10 5 4:2 2 3 1 1 2 Palmeiras 8 5 6:4 2 2 2 1 3 Sporting Cristal 6 5 6:7 -1 2 0 3 4 Junior 4 5 4:7 -3 1 1 3

Grupo G

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 LDU 12 6 8:5 3 4 0 2 2 Mirassol 12 6 7:4 3 4 0 2 3 Lanús 9 6 3:7 -4 3 0 3 4 Always Ready 3 6 7:9 -2 1 0 5

Grupo H

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 13 5 9:0 9 4 1 0 2 IDV 10 5 10:6 4 3 1 1 3 UCV FC 6 5 6:11 -5 2 0 3 4 Libertad 0 5 4:12 -8 0 0 5

Publicidad

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores?

La primera ronda eliminatoria de la Libertadores se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.