Así está la tabla de la Copa Sudamericana en la última fecha: los 14 equipos clasificados

Comenzó la Fecha 6 y ya no hay margen de error para los clubes que pelean por su continuidad en el evento.

Este martes inició la Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se definen los boletos a las próximas instancias del certamen internacional. La mitad de los equipos se despedirá del evento, mientras que el resto estará expectante en el sorteo de CONMEBOL del próximo viernes.

En total, 24 equipos se irán al parate por el Mundial 2026 con la certeza de que afrontarán alguna instancia de eliminación directa de la Copa Sudamericana. Solamente 8 accederán directamente a octavos de final por liderar sus zonas. En cambio, los 8 escoltas disputarán los Playoffs antes los 8 terceros de la Copa Libertadores.

Los equipos clasificados directo a octavos

Sao Paulo (Brasil)

Botafogo (Brasil)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Recoleta (Paraguay)

Los equipos clasificados a Playoffs

O’Higgins (Chile)

Caracas (Venezuela)

Gremio (Brasil)

Santos (Brasil)

Los clasificados por definir primer y segundo puesto

River Plate (Argentina)

Macará (Ecuador)

Los clasificados a Playoffs desde la Libertadores

Lanús (Argentina)

UCV (Venezuela)

Nacional (Uruguay)

Independiente Medellín (Colombia)

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Así está la tabla de la Copa Sudamericana

Cómo se juega el resto de la Fecha 6

*Horarios de Argentina

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

19.00 – Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello

19.00 – Cienciano vs. Juventud de Las Piedras

19.00 – Racing vs. Independiente Petrolero

19.00 – Caracas vs. Botafogo

19.00 – Olimpia vs. Audax Italiano

19.00 – Vasco da Gama vs. Barracas Central

21.30 – River Plate vs. Blooming

21.30 – Red Bull Bragantino vs. Carabobo

JUEVES 28 DE MAYO

21.30 – América de Cali vs. Macará

21.30 – Tigre vs. Alianza Atlético