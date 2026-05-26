Así está la tabla de la Copa Sudamericana en la última fecha: los 14 equipos clasificados

Este martes inició la Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se definen los boletos a las próximas instancias del certamen internacional. La mitad de los equipos se despedirá del evento, mientras que el resto estará expectante en el sorteo de CONMEBOL del próximo viernes.
En total, 24 equipos se irán al parate por el Mundial 2026 con la certeza de que afrontarán alguna instancia de eliminación directa de la Copa Sudamericana. Solamente 8 accederán directamente a octavos de final por liderar sus zonas. En cambio, los 8 escoltas disputarán los Playoffs antes los 8 terceros de la Copa Libertadores.
Los equipos clasificados directo a octavos
- Sao Paulo (Brasil)
- Botafogo (Brasil)
- Montevideo City Torque (Uruguay)
- Recoleta (Paraguay)
Los equipos clasificados a Playoffs
- O’Higgins (Chile)
- Caracas (Venezuela)
- Gremio (Brasil)
- Santos (Brasil)
Los clasificados por definir primer y segundo puesto
- River Plate (Argentina)
- Macará (Ecuador)
Los clasificados a Playoffs desde la Libertadores
- Lanús (Argentina)
- UCV (Venezuela)
- Nacional (Uruguay)
- Independiente Medellín (Colombia)
Así está la tabla de la Copa Sudamericana
Cómo se juega el resto de la Fecha 6
*Horarios de Argentina
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
- 19.00 – Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello
- 19.00 – Cienciano vs. Juventud de Las Piedras
- 19.00 – Racing vs. Independiente Petrolero
- 19.00 – Caracas vs. Botafogo
- 19.00 – Olimpia vs. Audax Italiano
- 19.00 – Vasco da Gama vs. Barracas Central
- 21.30 – River Plate vs. Blooming
- 21.30 – Red Bull Bragantino vs. Carabobo
JUEVES 28 DE MAYO
- 21.30 – América de Cali vs. Macará
- 21.30 – Tigre vs. Alianza Atlético