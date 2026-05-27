Cómo ver River vs. Blooming por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Millonario y el elenco boliviano, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este miércoles 27 de mayo, en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y Blooming se encontrarán frente a frente en el marco de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. Un duelo entre dos equipos de realidades diametralmente opuestas en el propio certamen continental.

Sucede que, por un lado, el equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet llega como puntero cómodo y con la posibilidad de asegurarse la clasificación a octavos de final y el primer puesto con solamente un empate frente a Blooming. Sin embargo, paralelamente viene de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Por su parte, la entidad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya no tiene chances, ni siquiera, de acceder a los Playoffs para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Sucede que, al cabo de las primeras cinco fechas, solamente cosechó un punto producto de aquel empate contra el Millonario en su presentación.

Qué canal pasa River vs. Blooming

El partido entre River Plate y Blooming, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de ESPN y Disney+.

Con un empate, River será primero. (Foto: Getty)

A qué hora se juega River vs. Blooming

River Plate y Blooming se enfrentarán este miércoles 27 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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Probables formaciones de River y Blooming

RIVER: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

BLOOMING: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Los árbitros de River vs. Blooming

Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

Asistente 1: Stephen Atoche (Perú)

Asistente 2: Alberth Alarcón (Perú)

Cuarto árbitro: Jordi Espinoza (Perú)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

AVAR: Héctor Balbuena (Paraguay)

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Las posiciones de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

River Plate y Blooming juegan el 27 de mayo a las 21:30 horas.

ESPN y Disney+ transmitirán el partido de la Copa Sudamericana 2026.

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