La sanción que LaLiga aplicó a Zaid Romero, la sorpresa de la prelista de Lionel Scaloni

Una de las máximas sorpresas de la prelista de Lionel Scaloni tuvo hace poco un fuerte cruce con un árbitro que le costó tres fechas de suspensión en la liga española.

Este lunes 11 de mayo la AFA dio a conocer la prelista de 55 jugadores con la que Lionel Scaloni trabajará durante lo que resta del mes de mayo para decidir quiénes serán los 26 integrantes de la Selección Argentina que competirá en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio y que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una nómina con varios nombres resaltan aquellos que tuvieron poca o nula presencia en el combinado nacional. Entre ellos, Zaid Romero, defensor central mendocino, que nunca lució la celeste y blanca y que en el fútbol argentino defendió los colores de Villa Dálmine, Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata, hasta que en 2024 pegó el salto a Europa, primero para jugar en el Brujas de Bélgica y desde enero en el Getafe de España.

Apenas arribó al equipo ubicado en la Comunidad de Madrid, se ganó un lugar en el esquema que comanda José Bordalás. De hecho, hilvanó 11 presencias consecutivas en el once inicial, hasta que frente a Levante, el pasado 13 de abril, protagonizó un altercado por el que el comité de disciplina de LaLiga le aplicó tres fechas de suspensión.

Resulta que el árbitro Alejandro Quintero sancionó penal y le sacó la segunda amarilla tras una acción en la que la pelota rebota en un compañero del zaguero de 26 años y le da entre su antebrazo y el pecho. En la repetición de la transmisión de la señal DAZN no se logró dilucidar si realmente había motivos para sancionar la pena máxima. De hecho, por la reacción de Romero, da la impresión de que el balón no impactó en su mano.

El momento en el que Zaid Romero le reclama al árbitro Alejandro Quintero.

Sin embargo, fue justamente su queja, un tanto efusiva, lo que lo perjudicó posteriormente, porque el juez informó a las autoridades del torneo que el flamante convocado por Scaloni le dijo que era ”un desastre”, razón que, en definitiva, le privó de presentarse ante la Real Sociedad, Barcelona y Rayo Vallecano. De igual forma, al regresar vs. Real Oviedo este último fin de semana volvió a ser titular.

Publicidad

Los partidos que le quedan a Zaid Romero en el Getafe

El Getafe está peleando por quedarse con uno de los cupos para la Conference o Europa League de la próxima temporada. De momento se ubica séptimo en la tabla de LaLiga con 44 unidades. Para lograr el objetivo, el conjunto que integra Zaid Romero y el ex Boca Luis Vázquez buscará sumar la mayor cantidad de puntos en los compromisos que le quedan en la temporada que son frente a Mallorca (13/5), Elche (17/5) y Osasuna (24/5).

Una vez terminada su participación en el campeonato español, Romero viajará a la Argentina para ser parte del ciclo de entrenamientos que Lionel Scaloni diagramó en el predio de Ezeiza en la previa de la Copa del Mundo 2026.

En síntesis

El defensor Zaid Romero integra la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial.

integra la prelista de de Lionel Scaloni para el Mundial. LaLiga sancionó a Romero con tres fechas de suspensión tras un altercado con el árbitro.

de suspensión tras un altercado con el árbitro. El Getafe enfrentará a Mallorca, Elche y Osasuna en el cierre de la temporada española.