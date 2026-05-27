Scaloni habló de una posible renovación con la Selección Argentina: “La prioridad es el Mundial”

Con la expectativa en aumento por conocer quiénes serán los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni volvió a referirse a la posibilidad de renovar su vínculo por un tercer ciclo mundialista, algo a lo que ya se había mostrado abierto durante la Fecha FIFA de marzo.

“El otro día salió este tema. Tanto desde nuestra parte como de la suya (Chiqui Tapia) la predisposición está y nos sentaremos a hablar. Hablar de una renovación ahora, más allá de que queremos seguir o haya predisposición… Lo importante es el Mundial, sobre todo en la cabeza de un montón de gente”, comenzó diciendo el DT en diálogo con DSports.

Y explicó: “No creo que haya problema en sentarse a hablar, tenemos la mejor relación con el presidente y ya veremos qué pasa. La cabeza ahora está en el Mundial y no nos pasa otra cosa que pensar en eso”.

Con ese objetivo que hoy por hoy acapara toda la atención, Scaloni dijo todavía tener algunas cuestiones por resolver en relación a la convocatoria. “En principio todavía tenemos alguna duda, algún problema con algún jugador que vamos a resolver en estos días. El criterio es el de siempre, el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera”, señaló.

"LA PREDISPOSICIÓN DE SEGUIR ESTÁ, PERO AHORA LO IMPORTANTE ES EL MUNDIAL" 💬🇦🇷



Lionel Scaloni se refirió a su continuidad post #MundialEnDSPORTS. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/hFCbtT2B0P — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Y agregó: “Lamentablemente en algunos casos no está siendo así y estamos esperando hasta el final para tomar la decisión. El criterio es el mismo, el rendimiento que creemos que cuenta, pero bueno, al final estamos hasta el último día esperando la devolución y tener la certeza sobre los chicos que no vienen bien. Podemos cambiar como en el anterior Mundial, pero la idea es que estén los 26 de la lista. Hasta el último momento estaremos así”.

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Las ausencias de hoy y del futuro

También vinculado a la posibilidad de extender su ciclo en la Selección Argentina hasta el Mundial de 2030, Lionel Scaloni se refirió no solo a las ausencias importantes que hay en la actualidad, como es el caso de Ángel Di María, sino también en las que se deberán superar a futuro, pensando en que será la última Copa del Mundo para futbolistas como Lionel Messi y Nicolás Otamendi. “Cuando no estén más van a ser irremplazables. Hay que seguir siendo competitivos sin ellos, sabiendo que no están”, señaló.

Y en relación a Di María, agregó: “Es un jugador que no solo por su calidad es irremplazable porque podía jugar por izquierda, por derecha. Son cosas que a todos los entrenadores le van pasando y nuestra meta como entrenador es ir mirando abajo para que el que esté no se duerma, buscar chicos que puedan aportar y meter presión. Ángel es irremplazable, de los mejores que tuvo la historia del fútbol argentino y dejó un legado maravilloso”.

"YO NO HUBIERA ESTADO ACÁ SI NO HUBIÉRAMOS GANADO, JA" 💬🇦🇷



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La noche que el país pensó en su despedida

Lionel Scaloni también se refirió a la conferencia de prensa con la que puso en duda su continuidad en la Selección Argentina tras ganar en Brasil. “En realidad en ese momento era complicado, no solo a nivel personal después de ser campeón del mundo. Necesitaba expresarlo, incluso ver la respuesta de todos y charlar con la gente que estaba cerca, jugadores, directivos y saber qué pensaban. Había que seguir compitiendo y estaba con la guardia no digo baja, pero vinieron todas esas cosas juntas”, recordó.

Y agregó: “Si sos sincero te pueden pasar esas cosas, pero bajo ningún punto de vista esa conferencia tenía carácter definitivo, era un momento que venía pensando, no por haber ganado dije eso, si perdíamos hubiera dicho lo mismo y me enseñó que cuando tenés algo que decir tenés que decirlo porque te sentís mejor. Me dio una sensación de alivio, incluso con la gente que vino a charlar para darle una vuelta a la situación y fue positivo, ganamos la Copa América y el equipo siguió dando muestras de querer competir”.

Data clave

Lionel Scaloni y Chiqui Tapia negociarán la renovación para un tercer ciclo mundialista.

y Chiqui Tapia negociarán la renovación para un tercer ciclo mundialista. 26 futbolistas integrarán la lista del Mundial, aunque todavía existen dudas sobre algunos jugadores.

integrarán la lista del Mundial, aunque todavía existen dudas sobre algunos jugadores. Ángel Di María, Lionel Messi y Nicolás Otamendi fueron destacados como jugadores irremplazables.