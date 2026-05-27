Lionel Scaloni explicó el criterio para la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial

El DT de la Albiceleste dio una entrevista y allí reveló que esperará hasta último momento para dar la lista con lo 26 citados.

A menos de una semana para la fecha límite de entrega de la lista de convocados para el Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, continúa definiendo los nombres propios que estarán presentes debido a que aguardará hasta último momento por algunos jugadores.

Referido a esto, el DT de la Albiceleste habló en una entrevista con DSports, en donde explicó cuál es el criterio que tendrá para dar la lista definitiva. Además, explicó que aguardarán para esperar a ciertos futbolistas que considera importantes, pero que no están al 100% desde lo físico.

“En principio todavía tenemos alguna duda, algún problema con algún jugador que vamos a resolver en estos días. El criterio es el de siempre, el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente en algunos casos no está siendo así y estamos esperando hasta el final para tomar la decisión”, inició con su explicación.

“El criterio es el mismo, el rendimiento que creemos que cuenta, pero bueno, al final estamos hasta el último día esperando la devolución y tener la certeza sobre los chicos que no vienen bien. Podemos cambiar como en el anterior Mundial, pero la idea es que estén los 26 de la lista. Hasta el último momento estaremos así”, agregó.

Por otro lado, explicó por qué no hubo una gran renovación en la lista: “Hace no menos de dos años fuimos campeones de América con esos mismos jugadores. La renovación se tiene que hacer cuando el que está dentro de la cancha no rinda, no va por una cuestión de edad. Cambiamos o renovamos si vemos que el que está abajo viene muy bien y el que está jugando no viene bien”.

Y agregó: Hemos hecho casi siempre eso y no encontramos esa baja de tensión, siempre quieren más. No vamos a cambiarlos si no lo merecen, hemos sido sincero con ellos y los chicos que están hoy no bajaron el nivel y creo que así hemos actuado con los que están, sumado con que la edad de algunos es justa para repetir Mundial. Los mayores como Otamendi compiten como si tuvieran 30 años, los que están es porque lo merecen”.

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Para cerrar, explicó por qué tardará en definir la lista de convocados: “Aprendí que en un Mundial tenés en mente una cosa y cuando pasan los partidos te permite poder ir cambiando. La decisión de la lista es importante, son 26 y estamos esperando hasta el final porque todos pueden ser importante. En el Mundial pasado usamos a todos los jugadores de campo y los que eran jóvenes terminaron siendo súper competitivos y creemos que en este Mundial puede pasar lo mismo. En una lista de 26 un jugador o dos pueden ser más que importantes”.

Los próximos amistosos de la Selección Argentina

A modo de preparación para el Mundial, la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será frente a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Datos claves

Lionel Scaloni confirmará la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 próximamente.

confirmará la lista definitiva de para el Mundial 2026 próximamente. El cuerpo técnico esperará hasta el último momento por jugadores con problemas físicos específicos.

por jugadores con problemas físicos específicos. La renovación del plantel solo ocurrirá si los campeones vigentes bajan su nivel de rendimiento.