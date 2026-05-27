Lionel Scaloni sobre la lesión de Lionel Messi: ”Nos dimos cuenta que no estaba bien”

El entrenador de la Selección Argentina contó que estaba mirando el partido del Inter Miami vs. Philadelphia y que no tardó en ponerse en comunicación para saber el grado de la molestia de Leo.

El último fin de semana se encendieron las alarmas en las oficinas que la Selección Argentina tiene en el predio de Ezeiza, cuando Lionel Messi pidió el cambio a los 71 minutos del partido que estaba disputando con el Inter Miami frente al Philadelphia Union por la fase regular de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Es que claro, faltan menos de tres semanas para que el combinado que comanda Lionel Scaloni haga su estreno en la Copa del Mundo 2026 frente a su similar de Argelia en Kansas City, por lo que cualquier dolencia podría atentar contra la planificación que tiene el cuerpo técnico, no solo para el debut, sino también para todo el torneo.

Al respecto, el propio entrenador de la Selección Argentina contó detalles de cómo se enteraron y del estado de la molestia que acusó Leo Messi: ”Estábamos acá en el predio mirando el partido y bueno, nos dimos cuenta de que pidió el cambio y de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas, lógicamente que preferiríamos que no tenga nada. Ahora hay que esperar la evolución y sobre todo el resultado de los estudios que le van a hacer”.

Por otro lado, Scaloni, en la charla que mantuvo con DSports, remarcó que no solo Messi es el que llega tocado a la Copa Mundial: ”A todos nos hubiera gustado que llegue sin problemas, pero bueno no es así. No solo con Leo, sino con la mayoría de jugadores que han tenido problemas, todavía no están recuperados. La meta ahora es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”.

🗣️ "A TODOS NOS HUBIESE GUSTADO QUE #MESSI LLEGUE SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMAS"



📌#Scaloni ahondó en las convocatorias y en el estado físico del capitán de cara al #Mundial2026



📌Mañana saldrá la entrevista completa en @DSports con @fczyz y @nanisenrapic.twitter.com/pIyuXNGTmo — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 26, 2026

El parte médico que el Inter Miami publicó sobre Lionel Messi

El Inter Miami publicó el lunes 25 de mayo un comunicado con el que notificó sobre los primeros resultados de los chequeos que se realizó Lionel Messi tras el partido que disputó vs. Philadelphia Union por la MLS: ”El club reporta el parte médico presentado por Baptist Health sobre la lesión de Leo Messi. El capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido frente a Philadelphia Union, debido a una molestia física”.

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Y aclaró: ”Tras ser sometido este lunes a pruebas médicas complementarias, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”.

En síntesis