Con chicana a Boca y tres referentes de River entre los invitados, así festejó Gallardo su cumpleaños

La primera gran alegría que recibió Marcelo Gallardo el día de su cumpleaños fue la victoria por penales de River ante Peñarol. El Millonario le puso punto final a la pretemporada y regresó a Buenos Aires y el domingo tras derrotar al Manya en el Campus Municipal de Maldonado. En Argentina, al Muñeco lo esperaba una celebración de cumpleaños junto a sus seres queridos y con algunas perlitas interesantes.

En su cuenta de Instagram, Geraldine La Rosa -esposa del Muñeco- compartió varias fotos del evento y también algunos videos. A Marcelo Gallardo selo vio disfrutando con los suyos, le cantaron el feliz cumpleaños, estuvo junto a algunos de sus hijos -Nahuel y Santino se lo perdieron por no estar en Buenos Aires- y también hubo gaste a Boca e invitados de lujo.

Chicanas a Boca

En plena fiesta, muchos de los invitados utilizaron cotillón personalizado. Marcelo Gallardo se puso un gorro que decía 50 -los años que cumplió-, pero otro de los presentes utilizó uno que decía “Madrid”, en clara referencia a la final de la Copa Libertadores 2018 que quedó en manos de River ante Boca.

Algunos de los invitados utilizaron gorros que decían “Madrid” y “Creer”. (Foto: @gerald.larosa).

Invitados de lujo

Entre los invitados hubo algunas presencias destacadas, entre los que se destacaron tres futbolistas que hicieron historia en River. Uno de ellos es Juanfer Quintero, que también cumplía años, por otro lado estuvieron Rodrigo Mora y Jonatan Maidana. Además, dijeron presente los cantantes de Bersuit Vergarabat, histórica banda del rock nacional.

Las mejores fotos del cumpleaños de Marcelo Gallardo

