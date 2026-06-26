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Mundial 2026

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial luego de la definición del Grupo I

El cuadro para los mata-mata comienza a confirmarse a falta de

Francia y Noruega se enfrentaron por el Mundial.
© GettyFrancia y Noruega se enfrentaron por el Mundial.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su etapa de definición. Mientras concluye la fase de grupos, poco a poco se confirman los países que lograron la clasificación a los 16avos de final, instancia que se jugará a partir del domingo.

En este sentido, con las confirmaciones de los grupos A, B, C, D, E y F, a lo largo de la jornada de este viernes se terminaron de disputar otros tres grupos, como lo son el I, H y G, para de esta manera, darle más color al cuadro de los mata-mata.

Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalice el Grupo J, en el que participa Argentina.

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Egipto vs. Corea del Sur
  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. Senegal
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán (posible rival de octavos de Argentina)
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Croacia

La tabla de los mejores terceros en vivo

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Con 8 eliminados y 18 clasificados, así están las tablas de la fase de grupos del Mundial 2026

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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