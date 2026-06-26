Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial luego de la definición del Grupo I

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su etapa de definición. Mientras concluye la fase de grupos, poco a poco se confirman los países que lograron la clasificación a los 16avos de final, instancia que se jugará a partir del domingo.
En este sentido, con las confirmaciones de los grupos A, B, C, D, E y F, a lo largo de la jornada de este viernes se terminaron de disputar otros tres grupos, como lo son el I, H y G, para de esta manera, darle más color al cuadro de los mata-mata.
Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalice el Grupo J, en el que participa Argentina.
Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Egipto vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. Senegal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán (posible rival de octavos de Argentina)
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia