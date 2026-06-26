Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial luego de la definición del Grupo I

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su etapa de definición. Mientras concluye la fase de grupos, poco a poco se confirman los países que lograron la clasificación a los 16avos de final, instancia que se jugará a partir del domingo.

En este sentido, con las confirmaciones de los grupos A, B, C, D, E y F, a lo largo de la jornada de este viernes se terminaron de disputar otros tres grupos, como lo son el I, H y G, para de esta manera, darle más color al cuadro de los mata-mata.

Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalice el Grupo J, en el que participa Argentina.

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Egipto vs. Corea del Sur

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. Senegal

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán (posible rival de octavos de Argentina)

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Croacia

La tabla de los mejores terceros en vivo