En un mercado de pases movido, River sigue buscando pólvora para su ataque. Bajo esa premisa, mientras mantiene varias gestiones en simultáneo, una situación administrativa en el fútbol español podría allanar el camino Tadeo Allende hacia el Monumental. El cordobés, que viene de un 2025 soñado en Estados Unidos, debe regresar al Celta de Vigo, pero se encontró con una barrera inesperada: no tiene lugar para jugar.

El delantero finalizó su préstamo en el Inter Miami, donde se coronó campeón de la MLS junto a Lionel Messi siendo una pieza clave (marcó 9 goles en 6 partidos de Playoffs). Sin embargo, al volver a Galicia, la realidad es cruda: según informó el portal Estadio Deportivo, el Celta ya tiene ocupadas las 25 fichas profesionales que permite La Liga. Esto significa que, legalmente, Allende podría entrenarse con el grupo, pero está inhabilitado para disputar partidos oficiales si no se libera un cupo.

Bajo este escenario, en el que tener un activo parado no se presenta como un negocio, pone al Celta en la obligación de desprenderse de un jugador para que Allende ocupe su lugar, o buscarle una salida rápida al argentino, lo cual parece lo más factible. Aquí es donde River podría aprovechar para quedarse con el futbolista. Aunque tiene competencia: Inter Miami quiere retenerlo y el Austin FC se metió en la pelea.

Tadeo Allende podría volver a aparecer en la órbita de River (Getty).

Las marcadas diferencias en las negociaciones

Pese a que la estadía de Allende en España tendría los días contados, River va a tener que mover nuevamente las fichas para concretar su deseo. Y deberá hacerlo fuerte, ya que las posturas económicas entre los clubes se presentan distantes.

Celta de Vigo pretende recuperar la inversión y fijó un piso de 6 millones de euros para dejarlo ir. Por su parte, la primera aproximación de River rondó los 2,5 millones de dólares por el 50% del pase, un número que en España consideraron bajo. La puja continuará, sabiendo que el reloj corre, que al jugador lo seduciría la chance de jugar en el Monumental, y que en Galicia no pueden permitirse el lujo de quedarse con un jugador “bloqueado” por el reglamento. Menos aún cuando los pretendientes no faltan.

De todas formas, Gallardo no se queda quieto y mantiene otros frentes abiertos: levantó el teléfono por Santino Andino, por quien las negociaciones se estancaron, monitoreó la situación de Maher Carrizo y sigue insistiendo por Jhohan Romaña, por quien ofertó 2 millones de dólares por la mitad del pase, aunque las pretensiones de San Lorenzo para desprenderse del zaguero también son más elevadas.

Datos clave