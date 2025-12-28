Después de concretar los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno de forma muy rápida, River no quiere perder el tiempo y va en busca de sellar su tercera incorporación de cara a la próxima temporada. En ese sentido, la dirigencia pisó el acelerador para intentar sumar a Jhohan Romaña al plantel, que este domingo volvió a ser protagonista en el entrenamiento de San Lorenzo.

El equipo que comanda tácticamente Damián Ayude volvió a las prácticas en la jornada del sábado, para dar inicio a los trabajos de pretemporada con vistas hacia el 2026. Sin embargo, en el primer día el defensor colombiano se ausentó en el predio que posee la institución en Bajo Flores, aunque cabe aclarar que lo hizo mediante un permiso previo que le otorgó el cuerpo técnico.

Lo cierto es que este domingo Romaña sí se presentó a entrenar junto al resto de sus compañeros, mientras es el protagonista de las negociaciones que llevan a cabo River y San Lorenzo para acordar su traspaso. De esta manera, el zaguero central comenzó los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de su entrenador, a la espera de una definición para su futuro inmediato.

Tweet placeholder

En los últimos días, River ofertó 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero San Lorenzo los rechazó. Sin embargo, el Ciclón está abierto a entablar una negociación para acordar un monto que satisfaga sus pretensiones en este momento de suma necesidad. Pero con una condición: quieren deprenderse del 100% de la ficha, para sacar el mayor dinero posible en el traspaso.

Un detalle importante a tener en cuenta es que la crisis institucional dilató las tratativas entre los clubes. El acuerdo es total entre River y Romaña, pero cuando Sergio Constantino se convirtió en el presidente interino rechazó la propuesta que llegó desde Núñez. Por ese motivo, se espera que el Millonario vuelva a enviar una oferta en los próximos días para quedarse con el colombiano.

Publicidad

Publicidad

El defensor de San Lorenzo es protagonista del Mercado de Pases de River.

ver también El duro comunicado de Atlético Nacional mientras Boca insiste por Marino Hinestroza de cara al 2026

Así las cosas, el defensor de 27 años se convirtió en el máximo objetivo de River para sumar una nueva variante a la zaga del equipo que conduce Marcelo Gallardo. Además, no pasa desapercibido el hecho de que en el plantel no hay un central con las condiciones físicas de Romaña, por lo que puede ser una clave en el rearmado del Millonario para encarar la nueva temporada 2026.

DATOS CLAVE

Luego de haber faltado el sábado, Jhohan Romaña se presentó en el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva ubicada en Bajo Flores.

se presentó en el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva ubicada en Bajo Flores. Romaña ya tiene pactados los términos de su contrato con River , por lo que solo resta el entendimiento entre los clubes.

, por lo que solo resta el entendimiento entre los clubes. River ofreció 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero San Lorenzo quiere vender la totalidad de la ficha por un monto mayor.

Publicidad