¿Le dio la bienvenida a River? La respuesta de Juanfer Quintero a un mensaje de Sebastián Villa

Cuando el mercado de pases está abierto, una publicación puede valer más que mil palabras. Y este domingo, quien decidió arrojar un bidón de nafta al fuego de las especulaciones fue Sebastián Villa. El delantero colombiano, cuya salida de Independiente Rivadavia parece inminente, subió un posteo junto a Juan Ferando Quintero que, por su contenido, hizo estallar las vinculaciones con nada menos que River.

La bomba virtual se detonó cuando Villa compartió una foto del abrazo que se dio con Juanfer cuando se vieron las caras por las semifinales de Copa Argentina, donde la Lepra eliminó al Millonario. Lo llamativo no fue la imagen, sino el texto. “Te veo pronto mi hermano“, escribió el delantero, acompañado por el emoji de un avión y un tilde verde.

Pero no todo quedó allí, sino que la respuesta del volante no se hizo esperar. Juanfer reposteó la historia y devolvió la pared con el mismo cariño: “Hermano, siempre“. Luego, Villa redobló la apuesta y volvió a publicar: “Te veo en breve“.

El cruce digital entre Villa y Juanfer Quintero.

El mensaje críptico necesitó tan solo algunos minutos para disparar la imaginación e intentar descifrar si se trata de una posibilidad de que ambos jugadores se verán las caras en el plantel de Marcelo Gallardo o tan solo se trata de un encuentro como parte de sus vacaciones.

La realidad marca que, aunque el nombre de Villa sonó tímidamente en los pasillos del Monumental al inicio del mercado, River nunca avanzó con una oferta formal ni inició gestiones concretas, sino que todo quedó en un simple rumor.

Además, vale recordar que, ,ás allá de la interpretación deportiva, la relación entre Villa y Quintero trasciende las camisetas. Ambos comparten representante y forjaron una amistad de hierro. Incluso, Juanfer fue uno de los sostenes anímicos de Villa durante los momentos más oscuros de sus procesos judiciales.

De hecho, tras aquel partido de Copa Argentina, Villa ya le había dedicado palabras emotivas al enganche cafetero. “Gracias por estar siempre a mi lado, por cada consejo y por preocuparte siempre por mí y mi familia. Mucho respeto y admiración”, posteó.

Sin embargo, en el fútbol la lógica a veces pierde contra lo imprevisto. Con Villa buscando salida (se lo vinculó al Flamengo y él mismo se despidió del presidente Daniel Vila en redes), el posteo reavivó un “humo” que parecía apagado. Por eso, su futuro en el aire permite que su último mensaje se lea de dos maneras: un reencuentro de amigos en algún lugar del mundo, o la pista de una bomba de mercado

