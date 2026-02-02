Alarma en River: Sebastián Driussi terminó con molestias y se hará estudios para determinar el grado de la lesión

En el empate 0 a 0 frente a Rosario Central en condición de visitante por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura se encendió una alarma en River debido a que el delantero Sebastián Driussi, quien fue titular, no pudo terminar el encuentro a causa de una molestia física.

Luego de un primer tiempo en el que su rendimiento no fue el esperado y le anularon un gol por posición adelantada tras una serie de rebotes, el futbolista no pudo salir a jugar la segunda parte, por lo que tuvo que ser reemplazado por Maximiliano Salas.

Como consecuencia de esto, en la jornada de este lunes el delantero se realizará los estudios médicos correspondientes en el isquiotibial izquierdo para determinar el grado de la lesión, los pasos a seguir en su recuperación y la cantidad de partidos que se perderá por la misma.

De esta manera, pensando en el encuentro contra Tigre en el Más Monumental por la cuarta fecha del Apertura, el entrenador Marcelo Gallardo estaría obligado a realizar una variante ya que no podría contar con el delantero que fue titular en las tres primeras presentaciones del equipo.

Al igual que contra Central, la primera variante para reemplazar al ex Austin sería Maxi Salas, debido a que Gallardo suele utilizarlo como referencia de área. Más atrás aparece Ian Subiabre, ya que su ingreso movería a Facundo Colidio al medio. Por último está Agustín Ruberto, quien no sumó minutos en el torneo.

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su vuelta a River

Desgarro miofascial – 21 días de recuperación – 4 partidos perdidos

Esguince de tobillo – 56 días de recuperación – 7 partidos afuera

Problemas de tobillo – 3 días de recuperación – 1 partido perdido

Desgarro – 21 días de recuperación – 6 partidos afuera

Sobrecarga muscular – 11 días de recuperación – 2 partidos perdidos

