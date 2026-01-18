Tomás Galván se refirió a la chance de ser tenido en cuenta en River tras 4 cesiones: “Una oportunidad”

En el último amistoso de pretemporada, River venció a Peñarol por penales tras igualar 0-0 en el tiempo regular. En un partido apasionante y muy áspero, no hubo emociones de cara los arcos a pesar de contar con varias situaciones claras. De esta manera, el Millonario se impuso desde la pena máxima por 4-2 anotando todos sus tiros y por una buena atajada del juvenil Santiago Beltrán.

Con vistas hacia lo que será el debut en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 24 de enero ante Barracas Central en condición de visitante, el equipo de Marcelo Gallardo se presentó a este encuentro con 5 bajas por lesión pero eso no fue un impedimento para probar diferentes cuestiones. Y con varias conclusiones sacadas, el que aprovechó el encuentro fue Tomás Galván.

Lo cierto es que el ex Vélez tuvo un gran desempeño desde su ingreso ante Peñarol, al igual que frente a Millonarios el fin de semana pasado. En ese sentido, al término del cotejo con el Manya se refirió a su vuelta a River y rompió el silencio. “Estoy muy contento por volver al club y sumar minutos“, sentenció Tomate ni bien finalizó el compromiso en el que marcó su propio penal.

Tomás Galván, mediocampista de River Plate.

Pocos segundos más tarde, el volante ofensivo continuó su relato durante la entrevista exclusiva con ESPN. “Lo veo como una oportunidad de poder estar“, confesó sobre su postura en este nuevo desafío que tiene para relanzar su carrera. “Uno siempre quiere pelear por un lugar en un club como River“, agregó inmediatamente después sobre la larga espera que atravesó.

También se tomó unos segundos para recordar sus pasos por Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y recientemente en Vélez. “Estuve 4 años fuera del club, que me sirvieron para tomar experiencia y poder tener roce de Primera“, reconoció. “Marcelo me pide que rompa líneas y me asocie con los volantes. Siempre me siento muy cómodo de enganche“, reveló el mediocampista.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, tras su cesión en el Fortín, debió regresar al Millonario y Gallardo pidió que se quede en el plantel. De hecho, Vélez intentó comprarlo pero River se negó a venderlo durante este mismo mercado de pases, por pedido exclusivo del entrenador. Y en esa misma línea, el DT le dio minutos en ambos amistosos y Galván respondió con creces e ilusiona de cara al futuro.

Tomás Galván, durante su estadía en Vélez.

ver también River terminó su pretemporada venciendo a Peñarol por penales en la Serie Río de la Plata

DATOS CLAVE

Tomás Galván regresó a River después de 4 préstamos consecutivos a: Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez.

regresó a después de 4 préstamos consecutivos a: Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez. “ Lo veo como una oportunidad de poder estar “, manifestó el volante creativo de 25 años sobre su nueva estadía.

“, manifestó el volante creativo de sobre su nueva estadía. Sobre los pedidos de Marcelo Gallardo, reveló: “Me pide que rompa líneas. Me siento muy cómodo de enganche“.

Publicidad