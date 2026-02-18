Con Ascacibar, sin Paredes y tres dudas: la posible formación de Boca para el clásico contra Racing

Tras el empate sin goles ante Platense en La Bombonera, Boca busca dar vuelta la página y ya apunta todos los cañones al encuentro del próximo viernes frente a Racing en condición de local, correspondiente a la sexta fecha del Grupo A del Torneo Apertura.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en variantes ya que no está conforme con el rendimiento de su equipo. Además, tiene un cambio obligado debido a que no podrá contar con Leandro Paredes, ya que sufrió un esguince de tobillo derecho.

La primera modificación podría darse en la defensa. Ante el bajo nivel que viene mostrando, Juan Barinaga podría salir del lateral derecho y en su lugar podría ingresar Nicolás Figal, quien ya hizo las veces en esta posición. Así volvería a sumar minutos de manera oficial tras más de tres meses.

Pasando a la mitad de la cancha, con Santiago Ascacibar en óptimas condiciones tras el calambre que sufrió ante Platense, Milton Delgado reemplazaría a Leandro Paredes y armaría el mediocampo junto al ex Estudiantes y el chileno Williams Alarcón.

Por último, en la delantera se podrían dar otros dos cambios. Por un lado, Miguel Merentiel podría ser reemplazado por Edinson Cavani, quien volvió a jugar tras más de dos meses, mientras que en el extremo izquierdo podría hacer su estreno como titular Tomás Aranda en lugar de Lucas Janson.

Tomás Aranda podría ser titular ante Racing. (Getty).

La próxima prueba de este equipo en los entrenamientos será en la práctica del próximo jueves en La Bombonera. Allí Úbeda evaluará los cambios que tiene en mente y examinará a los jugadores en el enfrentamiento ante un combinado de suplentes y jugadores de Reserva.

La posible formación de Boca para enfrentar a Racing

El Xeneize podría formar con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Tomás Aranda o Lucas Janson.

