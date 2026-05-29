Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron al mejor y al peor del semestre

El Millonario tuvo una primera mitad de año irregular en la que pocas veces encontró en rendimiento esperado, así y todo fue finalista del Apertura.

Fue un semestre flojo para River en líneas generales. Si se tienen en cuenta únicamente los resultados no fue tan malo, ya que fue finalista del Torneo Apertura y el segundo mejor primero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero la realidad es que en pocos partidos logró convencer con el funcionamiento.

Hubo buenas apariciones, especialmente algunos chicos que subieron de Reserva, también se afianzaron algunos de los refuerzos, pero por otro lado hubo rendimientos muy malos a nivel individual. Ante esta situación, en el canal de WhatsApp de Bolavip se le preguntó a los hinchas quién fue la figura del semestre y también quién fue el peor jugador de esta primera mitad de 2026.

Los hinchas de River eligieron al mejor del semestre

Hubo pocos puntos altos en River en este semestre, pero sin dudas que Santiago Beltrán fue la gran aparición del Millonario. El arquero arrasó en la encuesta y la lideró con 3.400 votos. Detrás apareció Marcos Acuña con 974. Juanfer Quintero y Fausto Vera quedaron lejos del arquero y del lateral por izquierda.

La encuesta de Bolavip en su canal de WhatsApp.

Y también al peor

Hubo varios rendimientos muy por debajo de su nivel en este primer semestre. Para los hinchas, el peor del semestre fue Kevin Castaño, que se llevó más de 3 mil votos. Es cierto que el colombiano no sumó muchos minutos en general, pero también es verdad es que suele ser el más reprobado por los fanáticos. Giuliano Galoppo y Lautaro Rivero cierra el podio.

La encuesta de Bolavip en su canal de WhatsApp.

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¿Qué se le viene a River?

Luego de ponerle punto final al primer semestre el pasado miércoles luego de golear a Blooming por la Copa Sudamericana, el plantel del Millonario empezó sus vacaciones. El 17 de junio volverán a los trabajos y entre el 20 de junio y el 5 de julio realizarán la pretemporada en Alicante, España. Allí jugarán algunos amistosos ante equipos europeos.

Se sorteó el cuadro final de la Copa Sudamericana

Este viernes al mediodía se realizó el sorteo del cuadro final de la Copa Sudamericana. El Millonario enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. El Superclásico recién podría darse en semifinales.

Así quedó el cuadro de la Sudamericana 2026. (Foto: @Sudamericana).

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