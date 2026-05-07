En España acercan a Mauro Arambarri a River

El mediocampista uruguayo podría dejar el Getafe de España para recalar en el plantel del Chacho Coudet una vez terminada la actual temporada.

Desde hace días que por los pasillos del Estadio Monumental se escucha el nombre de Mauro Arambarri, como uno de los apuntados por Eduardo Coudet para sumarse a su plantel con el fin de elevar el nivel de juego y hacerse fuerte en un 2026 en el que River aspira con volver a ser campeón en el ámbito local y en adjudicarse la Copa Sudamericana.

Pero hasta el momento eran solo trascendidos que circulaban en la Argentina. Sin embargo, en las últimas horas esta versión también brotó en España, en donde el mediocampista uruguayo defiende desde el 2018 la camiseta del Getafe, club ubicado en la ciudad homónima localizada en las afueras de Madrid.

Al parecer, la institución afrontará un recambio en el equipo, empezando por su entrenador José Bordalás. Esta situación sería el detonante para que Arambarri, que cumplirá 31 años el próximo 30 de septiembre, pretenda un cambio de aires, conforme a un reporte reciente de la señal radial española Cadena Cope.

En caso de efectuarse este traspaso a River del jugador charrúa, que acumula 22 goles y 14 asistencias en 263 partidos con los Azulones, sería recién para agosto, una vez terminada la temporada europea y cuando se reanude la actividad en el Fútbol Argentino post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mauro Arambarri contra el Real Madrid, el pasado 19 de octubre del 2025. Getty Images.

Vale mencionar que el contrato de Mauro Arambarri con el Getafe vence recién a mediados del 2028, por lo que tendrá que haber una negociación entre los clubes para que la transferencia pueda producirse. Al respecto, conforme a Transfermarkt, la cláusula de rescisión del protagonista en cuestión asciende a los 10 millones de euros.

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River no solo tendrá que negociar con Getafe en la operación por Arambarri

Conforme al diario Marca, la ficha de Mauro Arambarri se divide en tres partes. El 50 por ciento del total le corresponde al Getafe, un 20 es del propio futbolista y el 30 restante es del Boston River de Uruguay, club al que desembarcó en 2017 procedente del Bordeaux de Francia.

Por cierto, antes se formó y debutó en primera división en Defensor Sporting.