Getafe comunicó los millones que quiere por Mauro Arambarri: la postura de River y los pasos a seguir

El conjunto español puso sobre la mesa las exigencias para desprenderse del volante uruguayo. El Millonario tratará de negociar, según supo BOLAVIP.

Desde hace varias semanas, River se posicionó sobre la figura de Mauro Arambarri, experimentado mediocampista uruguayo que actualmente defiende la camiseta del Getafe de la máxima categoría del fútbol de España. Eduardo Coudet considera que es fundamental sumar un mediocampista de jerarquía en el próximo mercado de pases.

De todas maneras, si bien el volante tiene serias intenciones de regresar a Sudamérica para ponerse la camiseta de River y pese a que Getafe le abrió las puertas para facilitar la transferencia, no todo es tan sencillo. Sucede que los ibéricos pusieron sobre la mesa fuertes exigencias para dejar ir a uno de sus mejores jugadores.

Según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, Getafe pretende embolsar 6 millones de euros para desprenderse del 12 veces internacional con el seleccionado uruguayo. Es decir, lo que invirtió en su momento para hacerse con los servicios del propio mediocampista cuando recaló en España procedente de Girondins de Burdeos.

La particularidad es que Getafe solamente posee el 50 por ciento de la ficha de Arambarri, por lo que ese monto pretendido le serviría a River, solamente, para quedarse con la mitad del pase del hombre que anteriormente también supo vestir la camiseta de Defensor Sporting. Una inversión considerable y que no termina de convencer a los de Núñez.

Mauro Arambarri durante un partido de Getafe. (Foto: Getty)

Así las cosas, el objetivo de Stefano Di Carlo y compañía es iniciar una negociación con las autoridades de Getafe, con el objetivo de generar una disminución en las exigencias por el oriundo de la ciudad de Salto, que llegó al club allá por agosto de 2017, acumulando prácticamente una década en los Azulones.

Publicidad

No es un detalle menor que el 30% del pase de Arambarri pertenece al club uruguayo Boston River, mientras que el 20% restante es propiedad del jugador. En un inicio, el Millonario pretendía adueñarse de, por lo menos, el 50% que es de Getafe y la parte del futbolista. Sin embargo, dadas las exigencias del equipo español, podría adquirir la mitad de la ficha.

Arambarri supo representar a su combinado nacional tanto en el Sudamericano Sub-20 2015 como en el Mundial Sub-20 de ese mismo año. En la Celeste absoluta debutó allá por 2020, aunque nunca ha podido consolidarse como moneda corriente dentro de la consideración de Marcelo Bielsa, actual DT de Uruguay.

Los números de Mauro Arambarri

Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 329 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 265 partidos oficiales.

Publicidad

DATOS CLAVE

Getafe exige 6 millones de euros por el 50% del pase de Mauro Arambarri.

El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri acumula 265 partidos oficiales y 22 goles en Getafe.

El club Boston River posee el 30% de la ficha del volante internacional uruguayo.