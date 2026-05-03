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Tras perder ante Atlético Tucumán, los hinchas de River apuntaron contra un titular: “Se tiene que retirar hoy”

El Millonario cayó 1-0 con el Decano y los fanáticos se expresaron contra el rendimiento de un futbolista.

Los hinchas de River en el Estadio Monumental.
© GettyLos hinchas de River en el Estadio Monumental.

En la tarde-noche del domingo, River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán por la última fecha del Torneo Apertura 2026, para definir en qué puesto clasifica a los octavos de final. En un partido apático y que pareció un retroceso desde el juego colectivo, los hinchas apuntaron contra Germán Pezzella por su flojo rendimiento y por ser responsable en el gol que sentenció el encuentro.

El experimentado zaguero central sumó otro compromiso en su haber, en este lapso de tiempo en el que busca tener rodaje tras recuperarse de la dura lesión en su rodilla que lo alejó de las canchas durante muchos meses. Sin embargo, no dejó conforme a los simpatizantes al ser gambeteado por Franco Nicola en la jugada del tanto del Decano, que resolvió el cotejo en Núñez.

Lo cierto es que los hinchas no perdonaron a Pezzella y arremetieron en las principales redes sociales debido a su desempeño individual que repercutió directamente en el resultado. En ese sentido, dejaron varios comentarios en sus cuentas personales de X (ex Twitter) en el que arremetieron contra el defensor. “Se tiene que retirar hoy“, sentenció uno de ellos en internet.

Otros de los principales posteos que más destacaron, fueron: “Hay que mostrarle cualquier partido suyo de los últimos para que no soporte la verguenza y se retire de una vez” ,”se olvidó de jugar al fútbol”, “está para el senior“, “no hay un solo argumento sólido para que juegue”, “es amateur lo de Pezzella“, “no puede jugar más” y “¿Piensa dejar de robarle al club?“.

Germán Pezzella, defensor de River Plate. (Getty Images)

Germán Pezzella, defensor de River Plate. (Getty Images)

Los comentarios de los hinchas de River

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Nahuel de Hoz
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