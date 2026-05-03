Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Miami: Franco Colapinto escaló 5 posiciones

Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer triunfo al hilo en la F1 2026, al imponerse en el GP de Miami, y es más líder que nunca del campeonato mundial. McLaren sigue repuntando con el doble podio de Norris y Piastri, pero Mercedes sigue firme, ya que Russell rescató un cuarto puesto.

Antonelli sigue liderando el campeonato mundial. (Getty)

Con su séptimo puesto (había terminado octavo pero avanzó un puesto por sanción a Leclerc), y los seis puntos que eso significaron, Franco Colapinto avanzó contundentemente en el campeonato de pilotos, ganando cinco posiciones y permitiéndole a Alpine también escalar en el campeonato de constructores, ahora por delante de Haas. El argentino está ahora en el puesto 11, con siete puntos.

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Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026