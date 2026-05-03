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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Miami: Franco Colapinto escaló 5 posiciones

Franco cerró su mejor fin de semana en la F1.

Franco Colapinto avanzó en el campeonato de la F1
© Getty ImagesFranco Colapinto avanzó en el campeonato de la F1

Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer triunfo al hilo en la F1 2026, al imponerse en el GP de Miami, y es más líder que nunca del campeonato mundial. McLaren sigue repuntando con el doble podio de Norris y Piastri, pero Mercedes sigue firme, ya que Russell rescató un cuarto puesto.

Antonelli sigue liderando el campeonato mundial. (Getty)

Antonelli sigue liderando el campeonato mundial. (Getty)

Con su séptimo puesto (había terminado octavo pero avanzó un puesto por sanción a Leclerc), y los seis puntos que eso significaron, Franco Colapinto avanzó contundentemente en el campeonato de pilotos, ganando cinco posiciones y permitiéndole a Alpine también escalar en el campeonato de constructores, ahora por delante de Haas. El argentino está ahora en el puesto 11, con siete puntos.

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Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 80 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 51 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2)
  8. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1)
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1)
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5)
  12. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1)
  13. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1)
  14. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2)
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1)
  17. Alex Albon (Williams) – 1 punto
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 180 puntos
  2. Ferrari – 110 puntos
  3. McLaren – 94 puntos
  4. Red Bull – 30 puntos
  5. Alpine – 23 puntos (+1)
  6. Haas – 18 puntos (-1)
  7. RB – 14 puntos
  8. Williams – 5 puntos (-1)
  9. Audi – 2 puntos (-1)
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Germán Celsan
Germán Celsan
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