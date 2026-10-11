Vuelve Almada: la formación que piensa Ponzio para la visita clave de River a Sarmiento

Luego del ajustado triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto, el Millonario no tiene descanso y va por tres puntos determinantes.

Hace apenas un puñado de horas, River pudo recuperarse de aquel traspié contra Huracán. Lo hizo superando, en el Estadio Monumental y por la mínima diferencia, a un extremadamente débil Estudiantes de Río Cuarto que consumó su descenso a la segunda categoría del fútbol argentino. Muy poco para un equipo que invirtió lo que invirtió el Millonario.

En medio de ese panorama, los de Núñez no tendrán descanso. Es que, este miércoles, deberán visitar a Sarmiento de Junín para ponerse al día en el Torneo Clausura 2026. Se trata de una presentación clave para los comandados estratégicamente por Leonardo Ponzio, pensando en los octavos de final y también en la tabla anual.

Así las cosas, el entrenador de River planifica una variante para la visita de River al sorprendente Sarmiento, que viene de barrer a Aldosivi de Mar del Plata. De no mediar imprevistos, Thiago Almada, ya recuperado de su desgarro, será parte de la formación inicial del Millonario, ocupando el lugar del juvenil Lautaro Pereyra, de buena presentación.

Almada ingresó en la etapa complementaria frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero no pudo exponer su mejor versión. Ahora, con más horas para evolucionar definitivamente de su reciente lesión, tiene todas las fichas para ser de la partida en Junín. De este modo, Ponzio podría recurrir a su once ideal, con Thiago detrás de Ángel Correa y Sebastián Driussi.

¿El resto? La última línea continuaría idéntica, al igual que el mediocampo, con la presencia de Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván por detrás de la figura de Almada. Precisamente, el primero de los mencionados, quien llegó procedente de Vélez, fue otro de los averiados que se recuperó, aunque sí fue titular este sábado en Núñez.

La posible formación de River ante Sarmiento

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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¿Cuándo se juega Sarmiento vs. River?

El partido entre Sarmiento de Junín y River Plate, correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre, desde las 19 horas, en el Estadio Eva Perón.

La previa de Sarmiento vs. River

La tabla del Torneo Clausura