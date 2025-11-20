Los rivales de la Selección de Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026

La Selección de Bolivia que hizo de El Alto su fortaleza para finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias de CONMEBOL conoció este jueves a sus rivales en el Repechaje clasificatorio al Mundial de 2026 que se celebrará del 23 al 31 de marzo en México.

El sorteo que se realizó en la sede de FIFA en Zurich, Suiza, determinó que el seleccionado boliviano integrará la Llave B de la clasificación, en la que tendrá a Surinam, representante de Concacaf, como primer rival. En caso de salir victorioso de ese partido, definirá el boleto al Mundial enfrentando a Irak, representante de la AFC.

Este mini torneo, del que participarán seis seleccionados de cinco confederaciones diferentes, fue creado por FIFA para reemplazar las tradicionales series de reclasificación interconfederativas a doble partido.

Que Bolivia necesite enfrentar a dos rivales para conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo tiene que ver con que las primeras llaves se armaron con los cuatro seleccionados peor clasificados en el Ranking FIFA, mientras que los dos mejor clasificados esperarán por el ganador de cada uno de esos partidos.

Todavía no fue anunciado en qué estadio se disputará cada partido, pero sí se comunicó que las sedes del torneo serán Monterrey y Guadalajara.

El Ranking FIFA de los participantes del Repechaje

República Democrática del Congo (56°)

Irak (58°)

Jamaica (70°)

Bolivia (76°)

Surinam (123°)

Nueva Caledonia (149°)

Bolivia busca jugar el segundo Mundial de su historia

La Selección de Bolivia buscará en marzo lograr la clasificación a un Mundial por segunda vez en su historia. Su estreno absoluto fue en la Copa del Mundo que en 1994 se disputó en Estados Unidos, todavía con formato de 24 seleccionados participantes.

En las Eliminatorias de Conmebol, que también tenían un formato diferente al conocido en la actualidad, dividiéndose en dos grupos y con Chile ausente por estar suspendido, Bolivia finalizó en la segunda posición del Grupo B, solo por debajo de Brasil, y también fue segunda en la clasificación general con 11 puntos en 8 partidos, sacando una gran ventaja en los duelos disputados como local en la altura de La Paz.

