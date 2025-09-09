Es tendencia:
Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde hoy vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Con la altura como aliada, la selección boliviana se juega su última chance de ingresar al Repechaje mundialista.

Por Juan Ignacio Portiglia

El seleccionado boliviano inicia en la octava posición la última fecha de las Eliminatorias.
En el Estadio Municipal de Al Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, la Selección de Bolivia buscará hacerse fuerte como local cuando reciba a la ya clasificada Selección de Brasil este martes desde las 20.30, en busca de aprovechar su última chanche de acceder al Repechaje clasificatorio al Mundial de 2026.

El combinado local, dirigido por Óscar Villegas, viene de ser goleado 3-0 por Colombia y no solo sabe que le tocará hacer frente a uno de los equipos más difíciles que podía ofrecerle la Eliminatoria, sino que además no dependerá de sí mismo para consumar el objetivo. Necesitará, además, que Venezuela, que actualmente ocupa el séptimo lugar, no obtenga un resultado positivo recibiendo a Colombia.

Bolivia ha logrado cosechar 17 puntos a lo largo de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de 2026 y llega a la fecha final en la octava posición, un punto por debajo de La Vinotinto que suma 18 y es actualmente quien está asegurando el Repechaje.

¿Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde con Brasil?

  • Si Bolivia gana ante Brasil llegará a los 20 puntos y accederá al Repechaje si Venezuela no le gana a Colombia.
  • Si Bolivia empata con Brasil llegará a los 18 puntos y estará prácticamente afuera del Repechaje incluso si Venezuela pierde, porque actualmente la diferencia de goles favorece por 12 tantos a La Vinotinto.
  • Si Bolivia pierde ante Brasil se quedará en 17 puntos y no podrá acceder al Repechaje, quedándose afuera de toda posibilidad de acceder al Mundial de 2026.

Las probables formaciones de Bolivia y Brasil

En busca de su última chance de meterse en el Repechaje, Bolivia saltaría a la cancha con Carlos Lampe; Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquin, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar o Ervin Vaca, Robson Matheus; Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Henry Vaca o Carlos Melgar y Carmelo Algarañaz.

Brasil, por su parte, alinearía con Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

