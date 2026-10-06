A una semana de llegar a Medio Oriente, Papu Gómez será parte de la despedida de Messi de la Selección como comentarista

El campeón del mundo en Qatar 2022 dirá presente a su manera de la despedida de Leo Messi de la Albiceleste.

Llegó el día. Este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante su par de Benín. El evento, que será más que un partido, estará cargado de emociones y sucesos, tendrá a varios invitados dentro y fuera de la cancha. Entre ellos, muchos de los campeones del mundo en Qatar que no fueron convocados por Lionel Scaloni.

Sin embargo, no estarán los 26 jugadores que levantaron la copa en Qatar, ya que seis de ellos estarán ausentes. Entre ellos, Alejandro Gómez. El Papu no fue invitado para formar parte de este homenaje junto al resto de los campeones, aunque tampoco podía sumarse debido a compromisos en su flamante nuevo destino.

Es que el oriundo de Sarandí recientemente se incorporó al Forte Virtus de la primera división de los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, el extremo llegó apenas hace una semana al club de Medio Oriente y, apenas se hizo concreta su llegada a aquella zona del planeta, el Papu confirmó su presencia en la despedida de Messi de manera remota.

En concreto, el campeón en Qatar 2022 será parte de la transmisión que la cadena Sasha Sasha, de Kuwait, hará de Argentina – Benín. Su rol allí será como comentarista, algo que incluso chapeó en sus redes sociales: “Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido”, expresa el comunicado que el ex Atalanta citó.

Así las cosas, a distancia y lejos de la Selección Argentina, el Papu Gómez será parte, a su manera, de la despedida de Leo Messi de la Albiceleste.

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Además del ya mencionado Papu, Nahuel Molina y Paulo Dybala tampoco acudirán al amistoso ante Benín. En estos casos se debe a que no fueron autorizados por Roma para viajar, ya que el equipo tiene importantes compromisos en los próximos días y quieren contar con los dos futbolistas que no fueron convocados por Scaloni.

La cuarta baja es la de Guido Rodríguez. Otro de los que cumplió ciclo en la Selección no asistirá al partido contra Benín debido a que también permanecerá en España entrenando junto al plantel de Valencia, que se prepara para el duelo contra Racing de Santander del próximo domingo.

Finalmente, el último ausente es Franco Armani, quien tampoco pudo decir presente debido a que tiene compromisos con su equipo, el Atlético Nacional de Medellín.

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