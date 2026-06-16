Así fueron los 18 debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

A excepción de Italia 1938, Suiza 1954, Brasil 1950 y México 1970, la Albiceleste siempre dijo presente en el certamen más importante.

La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni enfrentarán este martes, a partir de las 22 horas, a Argelia en Kansas City ante una multitud. La Albiceleste buscará defender el título conseguido hace poco menos de cuatro años en Qatar 2022.

Será la decimonovena participación de la Selección Argentina en un Mundial. Cabe recordar que de los certámenes de 1938, 1950 y 1954 se bajó por cuestiones políticas, mientras que en 1970 no clasificó. En Estados Unidos México y Canadá 2026 buscará su duodécimo triunfo en un estreno mundialista.

De los 18 Mundiales que lleva jugados la Selección Argentina obtuvo once victorias en sus primeros partidos, fueron seis las caídas y solamente hubo un empate, el 1 a 1 ante Islandia en Rusia 2018, en la jornada en la que Lionel Andrés Messi falló un penal.

Messi ante Islandia en 2018. (Foto: Getty).

Los 18 debuts de Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930 | Argentina 1-0 Francia

Italia 1934 | Argentina 2-3 Suecia

Suecia 1958 | Argentina 1-3 Alemania Federal

Chile 1962 | Argentina 1-0 Bulgaria

Inglaterra 1966 | Argentina 2-1 España

Alemania 1974 | Argentina 2-3 Polonia

Argentina 1978 | Argentina 2-1 Hungría

España 1982 | Argentina 0-1 Bélgica

México 1986 | Argentina 3-1 Corea del Sur

Italia 1990 | Argentina 0-1 Camerún

Estados Unidos 1994 | Argentina 4-0 Grecia

Francia 1998 | Argentina 1-0 Japón

Corea-Japón 2022 | Argentina 1-0 Nigeria

Alemania 2006 | Argentina 2-1 Costa de Marfil

Sudáfrica 2010 | Argentina 1-0 Nigeria

Brasil 2014 | Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Rusia 2018 | Argentina 1-1 Islandia

Qatar 2022 | Argentina 1-2 Arabia Saudita

El fixture del Mundial 2026

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Las tablas del Mundial 2026

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