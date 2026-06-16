Así fueron los 18 debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni enfrentarán este martes, a partir de las 22 horas, a Argelia en Kansas City ante una multitud. La Albiceleste buscará defender el título conseguido hace poco menos de cuatro años en Qatar 2022.
Será la decimonovena participación de la Selección Argentina en un Mundial. Cabe recordar que de los certámenes de 1938, 1950 y 1954 se bajó por cuestiones políticas, mientras que en 1970 no clasificó. En Estados Unidos México y Canadá 2026 buscará su duodécimo triunfo en un estreno mundialista.
De los 18 Mundiales que lleva jugados la Selección Argentina obtuvo once victorias en sus primeros partidos, fueron seis las caídas y solamente hubo un empate, el 1 a 1 ante Islandia en Rusia 2018, en la jornada en la que Lionel Andrés Messi falló un penal.
Messi ante Islandia en 2018. (Foto: Getty).
Los 18 debuts de Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 | Argentina 1-0 Francia
- Italia 1934 | Argentina 2-3 Suecia
- Suecia 1958 | Argentina 1-3 Alemania Federal
- Chile 1962 | Argentina 1-0 Bulgaria
- Inglaterra 1966 | Argentina 2-1 España
- Alemania 1974 | Argentina 2-3 Polonia
- Argentina 1978 | Argentina 2-1 Hungría
- España 1982 | Argentina 0-1 Bélgica
- México 1986 | Argentina 3-1 Corea del Sur
- Italia 1990 | Argentina 0-1 Camerún
- Estados Unidos 1994 | Argentina 4-0 Grecia
- Francia 1998 | Argentina 1-0 Japón
- Corea-Japón 2022 | Argentina 1-0 Nigeria
- Alemania 2006 | Argentina 2-1 Costa de Marfil
- Sudáfrica 2010 | Argentina 1-0 Nigeria
- Brasil 2014 | Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
- Rusia 2018 | Argentina 1-1 Islandia
- Qatar 2022 | Argentina 1-2 Arabia Saudita
El fixture del Mundial 2026
El único cambio que el reglamento le permite hacer Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina durante el Mundial 2026
Las tablas del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- La Selección Argentina debutará este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia.
- El partido se disputará a las 22 horas en la ciudad de Kansas City.
- El combinado de Lionel Scaloni buscará lograr su duodécimo triunfo en debuts mundialistas.