El deseo de Franco Colapinto para Alpine a tres días del regreso de la Fórmula 1: “Buscamos volver al top 10”

El argentino habló antes de volver a subirse al A256 en Zandvoort y mostró optimismo ante las mejoras del monoplaza para la segunda parte de la temporada.

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 luego de un mes sin competencia por el summer shutdown, en el que los pilotos y sus escuderías aprovecharon para descansar y para mejorar sus puntos débiles, para afrontar la parte final de la temporada de la mejor manera posible.

En el caso de Alpine, el equipo llevará mejoras al circuito internacional de Zandvoort, en Países Bajos. En la previa de dicho gran premio, que dará reanudación al campeonato de la F1, Franco Colapinto rompió el silencio y habló de todo. Sin embargo, lo más importante fueron sus declaraciones acerca de lo que se le viene al equipo con sede en Enstone.

En diálogo con Motorsport, el argentino destacó: “Estoy muy emocionado de volver a las carreras después de un merecido descanso de verano. Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque estaba terminando la prueba de neumáticos Pirelli en Hungría, pero después de eso pude relajarme adecuadamente y recargar energías después de la primera mitad de la temporada, que fue realmente intensa”.

Respecto al análisis de lo que viene siendo la temporada para Alpine, Colapinto expresó: “Terminamos un poco decepcionados, lo cual pude reflexionar porque muestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado. Ahora, estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo y asegurar el resultado para el equipo. Todavía queda un largo camino por recorrer, así que necesitamos empezar con buen pie en Zandvoort este fin de semana“.

Colapinto a bordo del Alpine

Para cerrar sus testimonios, Franco habló de su deseo y su expectativa para la segunda parte de la temporada: “El circuito es uno que realmente disfruto y lo recuerdo bien de mis tiempos en monoplazas junior. Será interesante ver cómo es un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar un ritmo y empujar al máximo desde el principio mientras buscamos volver al top 10“.

Publicidad

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tiene contrato con Alpine hasta fin de temporada, viene teniendo grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios y la escudería ya había anticipado que tomarían una decisión antes del parón de verano europeo.

En la previa del GP de Hungría, sin información concreta de parte del equipo sobre su futuro, Colapinto habló al respecto, dejando un mensaje ambiguo: “No tengo idea, mi único foco es manejar y estoy contento con este año, siento que estoy haciendo un buen trabajo”, respondió el piloto argentino. “Estoy enfocado en estas pocas carreras y hacerlo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorar el auto. Ese es nuestro objetivo principal”, agregó.

No obstante, fiel a su estilo, terminó su respuesta con un tono más irónico y risueño: “Creo que ustedes (la prensa) saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben, así que no soy a quien deberían preguntarle“, concluyó.

Publicidad

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

En síntesis