Nadie sabe qué va a pasar con Dibu Martínez: ¿Suplente en Aston Villa o se va?

A pesar de consagrarse como uno de los mejores arqueros del mundo, Dibu no logra concretar su ansiado pase a un club histórico. Mientras tanto, el Aston Villa invirtió una millonada en un nuevo arquero, dejando en el aire el rol del argentino de cara a la próxima Champions League.

Dibu Martínez, indiscutida figura de la Selección Argentina y galardonado con los premios Lev Yashin y The Best, atraviesa un momento de gran incertidumbre respecto a su futuro en la Premier League.

A pesar de sus extraordinarios rendimientos y de haber sido clave para que el Aston Villa clasifique a la próxima Champions League, al arquero le está costando dar el salto definitivo hacia un equipo de la élite inglesa en el denominado Big Six.

Resulta paradójico que, tras haber firmado una extensión de contrato por cinco años a principios de 2024, el arquero haya estado muy cerca de abandonar el club.

De hecho, Martínez llegó a despedirse de su hinchada, visiblemente emocionado tras un encuentro ante el Arsenal, asumiendo que su ciclo estaba terminado. Sin embargo, las negociaciones en este mercado no terminaron de prosperar.

Ofertas insuficientes y pases frustrados

Durante los últimos meses, varios clubes grandes sondearon la situación del argentino, pero las propuestas no convencieron a la dirigencia del equipo de Birmingham:

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Manchester United: el equipo de los Red Devils fue uno de los principales interesados. Sin embargo, su propuesta constó únicamente de un préstamo con opción de compra, formato que el Aston Villa rechazó rotundamente.

Juventus: el conjunto italiano también mostró interés, pero las idas y vueltas económicas frenaron la operación. La Vecchia Signora no estuvo dispuesta a pagar el valor real del jugador, ofreciendo cifras muy por debajo de la cotización de un arquero campeón del mundo, a pesar de que se especula que por una cifra cercana a los 15 millones de euros podría destrabarse su salida.

La millonaria llegada de Zion Suzuki: ¿Competencia o reemplazo?

El panorama se volvió aún más complejo recientemente. Ante los incesantes rumores sobre la salida de Martínez, el Aston Villa decidió cubrirse y cerró la contratación de Zion Suzuki, arquero de la selección de Japón que militaba en el Parma de Italia.

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Lo que llama fuertemente la atención de este movimiento es la magnitud de la inversión: el club desembolsó 30 millones de euros iniciales, con bonificaciones que podrían elevar la cifra a 35 millones, y le firmó un contrato a largo plazo hasta 2031.

Semejante gasto por un arquero hace suponer que no llega simplemente para ocupar un lugar en el banco de suplentes o sumar minutos residuales en copas domésticas.

¿Cuál podría ser su próximo destino?

Con la puerta de salida aún entreabierta, el mercado inglés sigue ofreciendo alternativas. Dos gigantes de Londres aparecen en el radar de los insiders:

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Tottenham Hotspur: los Spurs están a la búsqueda de un nuevo guardameta debido a la venta de Guglielmo Vicario, y el perfil del argentino encaja en sus necesidades, aunque barajan otras opciones.

Chelsea: el equipo de Stamford Bridge es otro de los clubes históricos que evalúa incorporar al Dibu para reforzar su arco.

La gran incógnita que se plantea ahora es qué rol ocupará Martínez si finalmente se queda en el Aston Villa. Resultaría extraño que Unai Emery decida relegar al banco de suplentes a una figura mundial y a uno de los artífices de la histórica clasificación del equipo a la Champions. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el Dibu logra su transferencia a un gigante europeo o si deberá pelear la titularidad en el club que lo vio brillar.