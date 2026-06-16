Se terminó el plazo para hacer modificaciones en la nómina de futbolistas para la Copa del Mundo, pero hay una excepción. Detalles.

Llegó el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y, en consecuencia, se terminó el tiempo para hacer modificaciones en la lista de buena fe. Lionel Scaloni ya sabe que contará con este grupo de jugadores hasta el último día, aunque hay solo una excepción que le permite meter mano en la nómina.

Tras haber sumado a Marcos Senesi a último momento en reemplazo de Leonardo Balerdi, el cuerpo técnico de la Albiceleste decidió cerrar el plantel. El reglamento le permitía a los equipos hacer variantes hasta 24 horas antes del debut, plazo que se cumplió el pasado lunes a las 22.

De esta manera ningún jugador de campo podrá ser sustituido a lo largo de la Copa del Mundo, aunque se trate de una lesión que lo deje afuera del resto del torneo. Sin embargo, el panorama cambia por completo a la hora de referirse a los arqueros.

El único cambio que Scaloni puede hacer en la lista de buena fe

El único asterisco reglamentario se encuentra en el arco. A diferencia de los futbolistas de campo, Scaloni podría cambiar a un golero por otro que se encuentre en la lista de 55, siempre y cuando haya una lesión o enfermedad de por medio.

Es por eso que en Argentina tomaron la decisión de dejar a Santiago Beltrán entrenando en Kansas junto a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Si bien puertas adentro esperan que no haya que recurrir a sus servicios, el joven arquero de River extendió su estadía en Estados Unidos por cualquier imponderable que pueda surgir.

Beltrán, de la Selección a la pretemporada con River sin escalas

La intención de Scaloni es que Beltrán por lo menos se quede una semana más con el plantel, hasta el partido contra Austria del próximo lunes 22 de junio. Luego de esto volaría directamente a Alicante para sumarse a la pretemporada junto al plantel del Millonario.

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Sin vacaciones por los entrenamientos con la Selección y la pretemporada con River, el arquero estará a disposición de Coudet para ser titular en el regreso del Millonario a la competencia, el próximo viernes 17 de julio, cuando se enfrente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, con sede y horario a confirmar.

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