Atento Scaloni: las claves de Austria, próximo rival de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina enfrentará a uno de los equipos que mejor llegó a esta Copa del Mundo y a su rival más complicado de la fase de grupos.

La Selección Argentina ya palpita su segundo compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026. Este lunes, la Albiceleste se enfrentará a Austria en lo que se perfila como el desafío más complejo y táctico de esta primera etapa. Con la mira puesta en sellar la clasificación a los octavos de final de manera anticipada —y así evitar llegar con urgencias al cierre del grupo contra una impredecible Jordania—, Lionel Scaloni prepara ajustes clave para contrarrestar el ritmo europeo.

El debut victorioso frente a Argelia dejó tres puntos valiosos, pero también algunas dudas futbolísticas. En los últimos 15 minutos del primer tiempo de aquel encuentro, Argentina perdió el control de la pelota y sufrió el dominio argelino. Para corregir este desajuste, Scaloni baraja la posibilidad de modificar el eje del mediocampo.

Hombres de experiencia y recorrido en el ciclo como Leandro Paredes o Exequiel Palacios asoman como opciones firmes para ingresar al once titular, aportando mayor contención táctica en lugar de Thiago Almada o reconfigurando la zona de gestación.

Más allá de los retoques en la pizarra, el cuerpo técnico recibió una excelente noticia médica: por primera vez en la concentración, el plantel completo entrenó a la par. Gonzalo Montiel, quien había encendido las alarmas por una molestia física ante Argelia, se recuperó plenamente y está a disposición. De todas formas, no será titular ante Austria y su lugar será para Nahuel Molina.

El único asterisco pasa por el rodaje competitivo. Jugadores como Paredes y Julián Álvarez sumaron pocos minutos en la antesala de la Copa del Mundo, un factor que actualmente le otorga una ligera ventaja a Lautaro Martínez en la pelea por ser el centrodelantero titular. La obsesión del cuerpo técnico es el descanso y la gestión de cargas físicas, vitales para sobrevivir a una seguidilla que exige un óptimo estado para aspirar a jugar los ocho partidos hacia la gran final.

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El probable once de la Selección

Aunque restan sesiones de entrenamiento, el equipo presentará modificaciones respecto al debut. En el arco no hay dudas, estará Dibu Martínez. Nahuel Molina (ingresaría por Montiel), Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien se mantendría en el lateral para preservar a Nicolás Tagliafico, serían los defensores.

En el mediocampo aparecen más dudas. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul estarán sí o sí, con la posibilidad de incorporar a Paredes o Palacios a ese trío. De lo contrato, en ese lugar estará Thiago Almada nuevamente. El ataque tendrá a Lionel Messi y la duda principal entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Austria: la amenaza del Gegenpressing colectivo

Si bien Argelia ostentaba individualidades rutilantes, Austria representa un peligro mucho mayor desde lo colectivo. Se trata de un equipo sumamente aceitado, diseñado bajo la estricta doctrina de su entrenador, Ralf Rangnick.

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Ralf Rangnick, DT de Austria (Getty)

El estratega alemán es considerado la eminencia detrás del Gegenpressing (presión asfixiante tras la pérdida), el modelo moderno de transiciones verticales que inspiró a técnicos de la talla de Jürgen Klopp o Thomas Tuchel.

Un regreso histórico: Austria vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencias. Su crecimiento sostenido en el siglo XXI se explica, en gran parte, por la inyección económica del grupo Red Bull en su liga local, donde el Salzburgo encadenó diez títulos consecutivos bajo la dirección deportiva del propio Rangnick, elevando el nivel competitivo de todo el fútbol austríaco.

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Aunque su debut ante Jordania no fue brillante, los antecedentes inmediatos de Austria asustan: registraron triunfos contundentes ante gigantes como Alemania, Italia y Países Bajos en el proceso previo. Son un equipo rápido, ambicioso y letal si se les conceden espacios en la salida.

Las figuras a seguir en el combinado austríaco

Austria no depende de un solo jugador, pero cuenta con nombres propios de calibre internacional que sostienen el sistema de Rangnick:

Konrad Laimer: el motor del equipo. Consolidado en el Bayern Múnich bajo las órdenes de Vincent Kompany, es un mediocampista central de élite que este año demostró su polifuncionalidad jugando tanto de lateral derecho como de izquierdo. Encarna a la perfección la intensidad y el despliegue del libreto táctico de su selección.

el motor del equipo. Consolidado en el Bayern Múnich bajo las órdenes de Vincent Kompany, es un mediocampista central de élite que este año demostró su polifuncionalidad jugando tanto de lateral derecho como de izquierdo. Encarna a la perfección la intensidad y el despliegue del libreto táctico de su selección. David Alaba: el gran capitán y referente histórico. Multicampeón con el Bayern y el Real Madrid, logró dejar atrás complejas lesiones para liderar al grupo en esta Copa del Mundo.

el gran capitán y referente histórico. Multicampeón con el Bayern y el Real Madrid, logró dejar atrás complejas lesiones para liderar al grupo en esta Copa del Mundo. Marko Arnautović: la cuota de experiencia en el área. Con 47 goles en 130 apariciones, es el máximo artillero y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado alpino.

la cuota de experiencia en el área. Con 47 goles en 130 apariciones, es el máximo artillero y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado alpino. Las joyas captadas: el plantel cuenta con la frescura de Paul Wanner y Carney Chukwuemeka, dos jóvenes talentos de enorme proyección que jugaron en las categorías juveniles de Alemania e Inglaterra, respectivamente, pero fueron seducidos por el proyecto deportivo de Rangnick.