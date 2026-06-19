La Selección Argentina empieza a ultimar detalles para su segunda presentación en el Mundial 2026. Lionel Scaloni tiene pensado hacer cambios de cara al enfrentamiento ante Austria, que será fundamental para asegurar la clasificación a dieciseisavos de final.

La primera baja confirmada es la de Gonzalo Montiel. El lateral derecho sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda y quedó descartado para la fecha 2. De esta manera, Nahuel Molina Lucero se perfila para ser titular en el conjunto albiceleste.

Uno de los cambios que analiza el cuerpo técnico está en el ataque. Con Julián Álvarez recuperado, Scaloni podría elegir mandarlo a la cancha en reemplazo de Lautaro Martínez. De todas formas, no se descarta que el Toro se mantenga en el 11 y la Araña ingrese en el segundo tiempo.

Otro que está en duda es Thiago Almada, que fue el segundo cambio de Scaloni en el debut. Su lugar podría ser ocupado por Nicolás González o incluso por otro volante de diferentes características. Lo definirá el entrenador en las prácticas del fin de semana.

Por su parte, más allá de la buena evolución de Nicolás Tagliafico, el puesto de lateral izquierdo seguiría siendo de Facundo Medina, al menos para este segundo partido. El ex Independiente iría al banco de suplentes y tiene serias chances de entrar en el complemento, algo similar a lo que sucedería con Leandro Paredes.

La probable formación de Argentina

La Selección Argentina podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Publicidad

Síntesis