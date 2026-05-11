El arquero fue determinante para que el Millonario supere a San Lorenzo por penales y se meta en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Ni en sus mejores sueños, Santiago Beltrán podía imaginar el presente extraordinario que tiene. Hace apenas cinco meses era el tercer arquero de River. Franco Armani era el titular indiscutido, Ezequiel Centurión había regresado de Independiente Rivadavia y Jeremías Ledesma se había marchado en búsqueda de ser titular.

En la pretemporada se lesiona Armani, Centurión todavía se estaba recuperando y Marcelo Gallardo apostó por él para los últimos amistosos de la pretemporada. Como el Pulpo sufre otra lesión, Beltrán continuó en el arco en los partidos oficiales y sus actuaciones fueron destacadas, incluso en la irregularidad del equipo en la antesala de la salida del Muñeco.

Con la llegada de Coudet no cambió el panorama y el arco lo siguió ocupando Santiago Beltrán, inclusive con el alta médico -aunque no futbolístico- de Armani. El pibe de 21 siguió con excelentes rendimientos y eso lo llevó a ser considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Según informó Hernán Castillo, Santiago Beltrán será incluido por Lionel Scaloni en la prelista del Mundial 2026. La misma será de 55 jugadores -aunque los entrenadores pueden presentar una más corta si quieren- y allí aparecerá el arquero de River. El reconocimiento al pibe llega luego de ser la gran figura del Millonario ante San Lorenzo en el duelo correspondiente a los octavos de final del Apertura.

Santiago Beltrán, el héroe de River ante San Lorenzo. (Foto: Getty).

¿Cómo está considerado Beltrán para Scaloni?

Para Lionel Scaloni no caben dudas que el arquero titular indiscutido es Emiliano Martínez. Por otro lado, Gerónimo Rulli y Juan Musso son los que siguen al Dibu en la consideración del entrenador, por lo que es lo más probable que ellos sean los 3 arqueros que vayan al Mundial. Beltrán sería el cuarto en la consideración, lo que le abre la puerta ante algún problema que pueda surgir con los tres primeros en la lista.

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La presencia de Beltrán, clave para los cabuleros

Aquellos que crean en las cábalas o coincidencias desean que Santiago Beltrán entre en la lista definitiva y vaya al Mundial. El argumento es que siempre que Argentina se consagró campeón del mundo lo hizo con un arquero de River en sus filas: Fillol en el 78, Pumpido en el 86 y Armani en 2022.

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