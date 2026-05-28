La gran sorpresa de Scaloni: quién es y cómo juega el tapado de la lista argentina para el Mundial

Se terminó la espera. Después de varios días en los que Lionel Scaloni amagó más que Lionel Messi, dio a conocer la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se destacan ausencias muy importantes como las de Marcos Senesi, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía y Marcos Acuña.

El entrenador nacido en Pujato hizo un gran recorte, dejó a varios de los que lograron la gloria en Qatar, pero sorprendió a todos con Facundo Medina, quien si bien tuvo varias convocatorias, no venía siendo parte del proceso porque el DT estaba priorizando a otros futbolistas. Pero el polifuncional defensivo que milita en Olympique de Marsella tendrá la posibilidad de disputar su primer certamen mundialista.

Tras formar parte de 26 partidos en la temporada con el elenco francés, donde solamente aportó una asistencia, el nacido en Villa Fiorito consiguió su gran objetivo desde que comenzó a patear una pelota: ser parte de una delegación mundialista con la camiseta de su nación. “No dejen de soñar nunca, por favor”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una bandera argentina y una foto de su infancia.

Facundo Medina, defensor de Olympique de Marsella. (Justin Setterfield/Getty Images)

Nacido futbolísticamente en River, de 27 años, fue promovido a Primera División a mediados de 2016 y su estreno se dio el 12 de noviembre de ese mismo año frente a Olimpia, de Paraguay, bajo el marco de la Copa Conmemoración. En aquel partido amistoso, que se disputó en el Estadio Único Diego Armando Maradona, la goleada millonaria fue por 5-1. Pero le costó poder ganarse un lugar.

En enero de 2018, el zurdo pasó a Talleres y tuvo muy buenas actuaciones. Así , en 2020 logró una transferencia hacia Racing Club de Lens, donde disputó 165 partidos, marcó 8 goles y aportó 10 asistencias. Tras un lustro en Europa, cambió de camiseta y pasó a Les Phocéens, donde se mantiene.

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Para quienes no conocen a Medina, su posición natural es la de segundo marcador central, pero también puede desempeñarse como lateral por la izquierda. Debido a su gran versatilidad, Scaloni decidió convocarlo ante las ausencias de Senesi y Acuña, ya que el ex Talleres pude moverse en ambos sectores de la última línea.

El posteo que realizó Facundo Medina en su cuenta de Instagram.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

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DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVES

Facundo Medina fue convocado por Scaloni para el Mundial de Norteamérica.

fue convocado por Scaloni para el Mundial de Norteamérica. Senesi, Mastantuono, Buendía y Acuña quedaron fuera de la lista de convocados.

quedaron fuera de la lista de convocados. Olympique de Marsella es el actual club del ex defensor de River Plate.